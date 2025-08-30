Viettel "khoe" UAV, pháo tự hành, tên lửa, radar... mới tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Viettel "khoe" UAV, pháo tự hành, tên lửa, radar... mới tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Bảo Trân

(NLĐO) - Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Viettel ra mắt hàng loạt vũ khí, khí tài mới như pháo tự hành, UAV tầm xa, tổ hợp tên lửa, radar thế hệ mới…

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vừa khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) và mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã trình diễn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 1.

Viettel lần đầu ra mắt mẫu xe pháo tự hành 152 mm. Ảnh: Bảo Trân

Theo đó, tại khu vực ngoài trời và trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel đem đến các công nghệ quân sự "Make in Vietnam, Made by Viettel": Pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không, các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn...

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết Viettel đã tập trung triển khai các chương trình nghiên cứu chiến lược, tham gia phát triển 9 trên tổng số 11 công nghệ chiến lược quốc gia. Định hướng này gắn liền với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Viettel sẽ nhận những việc mới, việc khó và quyết tâm tạo thành quả để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Quân đội, với tầm nhìn và kỳ vọng lớn lao đặt ra từ các Nghị quyết mang tính lịch sử.

Bên cạnh các vũ khí - khí tài hiện đại, Viettel giới thiệu các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hóa đô thị và trợ lý ảo.

Loạt sản phẩm này thể hiện vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số của Viettel, cung cấp hạ tầng cho chuyển đổi số với kết nối 5G và các ứng dụng, giải pháp trong mọi mặt của đời sống. Mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng cũng là nằm trong số 9 công nghệ chiến lược quốc gia mà Viettel tham gia nghiên cứu phát triển.

Xuất hiện tại triển lãm, Viettel khẳng định về năng lực nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi, một số tiệm cận và tương đương với công nghệ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí chiến lược.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 2.

Pháo tự hành 152 mm

Cán bộ Tập đoàn Viettel giới thiệu pháo tự hành 152 mm

Một "đồ chơi" khủng khác được Viettel lần đầu ra mắt là xe pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 152 mm. Pháo tự hành 152 mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được thiết kế để bắn gián tiếp với hỏa lực mạnh, cơ động nhanh và có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.

Cấu hình của pháo tự hành có pháo 152 mm; hệ thống máy tính đạn đạo và điều khiển hỏa lực; hệ thống tác chiến điện tử; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống cảnh báo laser và lựu khói; hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống cung cấp và phối nguồn.

Tốc độ bắn tối đa ≥ 4 phát/phút; Tốc độ hành quân tối đa ≥ 70 km/giờ.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 3.

UAV đa năng, tầm xa (VU-MALE) do Viettel nghiên cứu sản xuất

UAV đa năng, tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải. Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

Cùng với đó, Viettel cũng trình diễn Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật là vũ khí tác chiến hiện đại, do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng, gây nhiễu phương tiện bay không người lái nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 4.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 5.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 6.

Hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 7.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 8.

Tên lửa Sông Hồng được sử dụng trong Tổ hợp tên lửa Trường Sơn

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 9.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 10.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 11.

Tổ hợp tên lửa S-125-VT

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 12.

Người dân thích thú với tổ hợp tên lửa S-125-VT do Viettel sản xuất

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 13.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 14.

Các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hóa đô thị và trợ lý ảo

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 15.

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 16.

Robot chó tuần tra do Viettel nghiên cứu, phát triển

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 17.

Khu vực trưng bày các sản phẩm "khủng" của Viettel thu hút được nhiều người dân tham quan

Viettel ra mắt vũ khí hiện đại tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước - Ảnh 18.

Tin liên quan

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

(NLĐO)- Những mẫu xe điện của VinFast được phủ nhiều gam màu và họa tiết lạ mắt, rực rỡ.

VIDEO: Người dân thích thú khi robot hình người vẫy tay chào, đi dạo tại triển lãm

(NLĐO) - Robot hình người hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28-8, kéo dài đến ngày 5-9.

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?

(NLĐO)- Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

triển lãm 80 năm Bộ Quốc phòng Viettel vũ khí, khí tài diễu binh Quốc khánh 2-9 triển lãm quốc phòng UAV xe tăng pháo tự hành máy bay máy bay không người lái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo