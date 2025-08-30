Viettel "khoe" UAV, pháo tự hành, tên lửa, radar... mới tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vừa khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) và mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã trình diễn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự.

Viettel lần đầu ra mắt mẫu xe pháo tự hành 152 mm. Ảnh: Bảo Trân

Theo đó, tại khu vực ngoài trời và trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel đem đến các công nghệ quân sự "Make in Vietnam, Made by Viettel": Pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không, các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn...

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết Viettel đã tập trung triển khai các chương trình nghiên cứu chiến lược, tham gia phát triển 9 trên tổng số 11 công nghệ chiến lược quốc gia. Định hướng này gắn liền với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Viettel sẽ nhận những việc mới, việc khó và quyết tâm tạo thành quả để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Quân đội, với tầm nhìn và kỳ vọng lớn lao đặt ra từ các Nghị quyết mang tính lịch sử.

Bên cạnh các vũ khí - khí tài hiện đại, Viettel giới thiệu các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hóa đô thị và trợ lý ảo.

Loạt sản phẩm này thể hiện vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số của Viettel, cung cấp hạ tầng cho chuyển đổi số với kết nối 5G và các ứng dụng, giải pháp trong mọi mặt của đời sống. Mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng cũng là nằm trong số 9 công nghệ chiến lược quốc gia mà Viettel tham gia nghiên cứu phát triển.

Xuất hiện tại triển lãm, Viettel khẳng định về năng lực nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi, một số tiệm cận và tương đương với công nghệ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí chiến lược.

Pháo tự hành 152 mm

Cán bộ Tập đoàn Viettel giới thiệu pháo tự hành 152 mm

Một "đồ chơi" khủng khác được Viettel lần đầu ra mắt là xe pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 152 mm. Pháo tự hành 152 mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được thiết kế để bắn gián tiếp với hỏa lực mạnh, cơ động nhanh và có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.

Cấu hình của pháo tự hành có pháo 152 mm; hệ thống máy tính đạn đạo và điều khiển hỏa lực; hệ thống tác chiến điện tử; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống cảnh báo laser và lựu khói; hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống cung cấp và phối nguồn.

Tốc độ bắn tối đa ≥ 4 phát/phút; Tốc độ hành quân tối đa ≥ 70 km/giờ.

UAV đa năng, tầm xa (VU-MALE) do Viettel nghiên cứu sản xuất

UAV đa năng, tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải. Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

Cùng với đó, Viettel cũng trình diễn Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật là vũ khí tác chiến hiện đại, do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng, gây nhiễu phương tiện bay không người lái nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển

Tên lửa Sông Hồng được sử dụng trong Tổ hợp tên lửa Trường Sơn

Tổ hợp tên lửa S-125-VT

Người dân thích thú với tổ hợp tên lửa S-125-VT do Viettel sản xuất



Các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hóa đô thị và trợ lý ảo

Robot chó tuần tra do Viettel nghiên cứu, phát triển