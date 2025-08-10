HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá có nơi ngập nước

THÁI HÙNG - QUỐC ANH - ÁI MY

(NLĐO) - Từ chiều tối 10-8, nhiều nơi ở TP HCM xuất hiện mưa lớn và dự báo mưa tiếp tục diễn ra trong vài giờ tới, mở rộng sang các khu vực lân cận.

Gần 6 giờ hôm nay (10-8), nhiều nơi ở TP HCM xuất hiện mưa lớn kèm dông, gió mạnh; có nơi sau 15 phút mưa lớn đã ngập nước.

TP HCM bất ngờ mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá ngập nước - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến đường sá ngập nước

TP HCM bất ngờ mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá ngập nước - Ảnh 2.
TP HCM bất ngờ mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá ngập nước - Ảnh 3.

Sau 15 phút mưa, đường Nguyễn Duy Trinh và vòng xoay Phú Hữu ngập nước, người dân vất vả di chuyển

TP HCM bất ngờ mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá ngập nước - Ảnh 4.
TP HCM bất ngờ mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá ngập nước - Ảnh 5.
TP HCM bất ngờ mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá ngập nước - Ảnh 6.

Mưa lớn bất ngờ trút xuống kèm theo gió mạnh, người dân nép vào dưới thân cầu để chờ tạnh

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết một vùng mây dông phát triển đã gây mưa kèm dông, sét trên khu vực xã Bình Hưng, phường Tân Hưng, phường Tân Thuận, phường Cát Lái, phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Long Bình, xã Nhuận Đức, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam, phường Vĩnh Tân, phường Sài Gòn, phường Bến Thành.

Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 8-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Một số video mưa dông ở TP HCM chiều tối nay

Khu vực gần Ga Bình Thái mưa dông mạnh





Mưa lớn, gió giật mạnh ở phường Long Trường


Đường Nguyễn Duy Trinh và vòng xoay Phú Hữu ngập nước, người dân vất vả di chuyển

TP HCM bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Từ ngày 10-8, TP HCM bắt đầu đợt mưa lớn kéo dài, khả năng đến khoảng ngày 17 và 18-8 mưa giảm dần. Tổng lượng mưa phổ biến trong ngày khoảng từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm và tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 160 mm.

