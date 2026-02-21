HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người đưa ra nhiều quyết sách, góp phần đưa công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ hoàn thành và khai thác sau 3 năm xây dựng.

Clip: Khung cảnh yên bình nơi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 1.

Lúc đương thời, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người đưa ra nhiều quyết sách, góp phần đưa công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ hoàn thành và khai thác sau 3 năm xây dựng, vượt kế hoạch đề ra đến 7 năm.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 2.

Công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ, nằm trên địa bàn xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, được xây dựng từ năm 1976, có dung tích 345 triệu m3.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 3.

Hồ có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế cho huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh cũ.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 4.

Theo tư liệu, khi còn đương nhiệm, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người có nhiều quyết sách giúp đỡ Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Lối vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là cây cầu có 5 trụ sắt, uốn lượn hình cánh cung, với chiều dài 132 m, rộng 3,4 m).

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 5.

Đặc biệt, ông là một trong những cá nhân góp công đưa đại công trình thủy nông Kẻ Gỗ hoàn thành, đưa vào khai thác trong vòng 3 năm, vượt 7 năm so với kế hoạch.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 6.

Để tỏ lòng tri ân công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, năm 2011, tỉnh Hà Tĩnh quyết định đầu tư xây dựng đền thờ ông giữa lòng hồ Kẻ Gỗ.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 8.

Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được xây dựng với hình thức nhà chồng diêm 2 tầng, trên mặt bằng có hình bát giác đều, với diện tích 85,5 m2. Toàn bộ mái lợp ngói mũi hài, xung quanh công trình bao bọc bởi hệ thống vách đổ lụa âm dương. Nghi môn, sân hành lễ, kiến trúc đền mộc mạc, giản dị, hòa hợp với thiên nhiên.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 9.

Kết cấu kiến trúc gồm 8 bộ vì, với 8 cột cái và 8 cột quân. Toàn bộ cấu kiện gỗ gia công đều bằng lim.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 10.

Bức tượng cố Tổng Bí thư trong tư thế đang ngồi ghế, bằng đồng nặng hơn một tấn trong ngôi đền.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 11.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 12.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 13.

Bên trong ngôi đền trưng bày các bức ảnh trắng đen, ghi lại cảnh những chuyến thăm, công tác của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cận cảnh ngôi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ - Ảnh 14.

Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là điểm đến của nhiều du khách

