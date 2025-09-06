Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 83 năm ngày hy sinh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Ngày 6-9, tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TP HCM), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đặc khu Côn Đảo tổ chức Lễ tưởng niệm 83 năm ngày hy sinh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6.9.1942 - 6.9.2025).

Tham dự lễ tưởng niệm có ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; lãnh đạo các Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM; Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM; lãnh đạo xã Bà Điểm TP HCM; lãnh đạo và nhân dân Đặc khu Côn Đảo.

Mộ phần của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương

Tại mộ phần cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (khu A, Nghĩa trang Hàng Dương), các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tiếp đó, tại Đền thờ Côn Đảo, các đại biểu đã thỉnh chuông, dâng hương, dành phút mặc niệm và cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc đã dành trọn cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, đã anh dũng hy sinh và yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo.

Đoàn công tác cùng chính quyền và người dân Côn Đảo cùng tri ân, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn (sinh ngày 6-9-1902), trong một gia đình nông dân ở làng Đông Thôn, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong không những là người lãnh đạo kiên định và tài năng của Đảng mà còn là tấm gương người cộng sản kiên cường.

Ngày 22-6-1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt lần thứ nhất tại Chợ Lớn và kết án 6 tháng tù giam. Ngày 23-12-1939 chúng đưa đồng chí về quản thúc tại quê nhà ở Nghệ An. Ngày 20-1-1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai, giam tại khám Lớn, Sài Gòn.

Các em học sinh dâng hương tại phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Cuối năm 1940, chúng đày đồng chí ra Côn Đảo. Tại đây, biết đồng chí Lê Hồng Phong là nhân vật quan trọng của Đảng, thực dân Pháp tìm mọi cách tra tấn, hành hạ rất dã man. Đồng chí vẫn nêu cao chí khí cách mạng, không khai báo một lời, đồng thời tích cực vận động và chỉ đạo anh em tù đấu tranh chống địch đánh đập, chống lại những luật lệ hà khắc của nhà tù.

Sức khỏe suy kiệt dần vì đòn thù và bệnh tật, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 6-9-1942 sau khi đã nhắn lại "Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng".