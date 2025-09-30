Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" hàng loạt vỉa hè

CLIP: Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" vỉa hè.

Theo ghi nhận vào sáng 30-9, hàng trăm lượt xe máy chạy lên vỉa hè đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) - lối đi sân bay Tân Sơn Nhất.



Xe máy leo vỉa hè đường Bạch Đằng.

Lúc 9 giờ, đường Bạch Đằng dài hơn 1 km này ùn tắc giao thông kéo dài, ô tô, xe máy phải nhích từng chút. Do đó, nhiều người phóng xe lên vỉa hè để di chuyển nhanh hơn.

"Vỉa hè này ngày nào cũng vậy, nhiều người vô tư chạy xe máy lên. Điều này không chỉ chiếm lối đi của người đi bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời khiến vỉa hè mau xuống cấp" – bà Nguyễn Minh Phương (ngụ phường Tân Sơn Hòa) bày tỏ.

Tương tự, ghi nhận trên đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình cũ),… cũng cho thấy hàng trăm lượt xe máy leo vỉa hè.

Tại điểm a, khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xe máy chạy rầm rập trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả.

Xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè.

Xe máy chạy lên vỉa hè đường Bạch Đằng.

Xe máy leo vỉa hè trên đường Trường Chinh.