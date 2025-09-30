HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" hàng loạt vỉa hè

Anh Vũ

(NLĐO) - Xe máy leo vỉa hè, CSGT ra quân xử lý, tình trạng leo vỉa hè giảm… Nhưng sau một thời gian, tình trạng trên lại tái diễn.

CLIP: Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" vỉa hè.

Theo ghi nhận vào sáng 30-9, hàng trăm lượt xe máy chạy lên vỉa hè đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) - lối đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 1.

Xe máy leo vỉa hè đường Bạch Đằng.

Lúc 9 giờ, đường Bạch Đằng dài hơn 1 km này ùn tắc giao thông kéo dài, ô tô, xe máy phải nhích từng chút. Do đó, nhiều người phóng xe lên vỉa hè để di chuyển nhanh hơn.

"Vỉa hè này ngày nào cũng vậy, nhiều người vô tư chạy xe máy lên. Điều này không chỉ chiếm lối đi của người đi bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời khiến vỉa hè mau xuống cấp" – bà Nguyễn Minh Phương (ngụ phường Tân Sơn Hòa) bày tỏ.

Tương tự, ghi nhận trên đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình cũ),… cũng cho thấy hàng trăm lượt xe máy leo vỉa hè.

Tại điểm a, khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 2.

Xe máy chạy rầm rập trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả.

Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 3.
Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 4.
Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 5.

Xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè.

Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 6.

Xe máy chạy lên vỉa hè đường Bạch Đằng.

Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 7.

Xe máy leo vỉa hè trên đường Trường Chinh.

Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 8.
Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 9.
Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 10.
Cận cảnh người đi xe máy "làm khổ" loạt vỉa hè ở đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ - Ảnh 11.

Tình trạng xe máy leo vỉa hè đang tái diễn.

