Sản phụ đau bụng dữ dội, CSGT dẫn đường đến Bệnh viện Từ Dũ

CLIP: CSGT dẫn đường đưa sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ.

Tài xế Grab Trần Văn Phúc cho biết lúc 8 giờ 45 phút ngày 30-9, anh lái ô tô biển số TP HCM chở sản phụ 41 tuổi đến Bệnh viện Từ Dũ (phường Bến Thành, TP HCM). Khi xe đến vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình thì gặp ùn tắc kéo dài, trong khi sản phụ đau bụng dữ dội.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc.

Lúc này, tài xế Phúc đã báo với Đại uý Nguyễn Như Uý (tổ trưởng) và Thượng uý Phạm Quang Vũ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại vòng xoay cầu Bình Lợi, nhờ hỗ trợ.

Ngay lập tức, Đại uý Nguyễn Như Uý đã báo cáo với Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc. Tiếp nhận ý kiến của chỉ huy, Đại uý Nguyễn Như Uý lái xe mô tô đặc chủng, bật còi hụ dẫn đường 10 km đến Bệnh viện Từ Dũ.

Sản phụ sau đó sinh ra em bé khoẻ mạnh, người mẹ cũng an toàn.