Kinh tế

Cận cảnh nhà ga mới sân bay Phú Quốc bắt đầu lắp mái

Dương Ngọc

(NLĐO)- Được Sun Group khởi công từ tháng 7-2025, đến nay đường băng số 2 sân bay Phú Quốc sắp hoàn thiện, nhà ga mới bắt đầu lắp mái.

Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) được ghi nhận là dự án triển khai với tốc độ chưa từng có trong tiền lệ hạ tầng hàng không.

Cận cảnh lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga mới sân bay Phú Quốc - Ảnh 1.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thi công song song vận hành

Chỉ với 9 tháng thi công, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư 22.000 tỉ đồng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn vận hành.

Thi công trong điều kiện khó khăn của nền đất yếu và bên cạnh đường cất hạ cánh số 1 vẫn đang hoạt động, đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt khoảng 58% đối với lớp nền, trong khi lớp bê tông chất lượng cao đã bắt đầu thi công chỉ sau 4 tháng đắp nền. Dự kiến đến 30-6-2026, đường băng dài 3.300 m sẽ được hoàn thiện.

Để đạt chuẩn ICAO 4E, mỗi chi tiết trên đường băng đều phải được tính toán cho những dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350-900,...: từ lớp bê tông xi măng dày 78 cm chịu được áp suất bánh hơi lên đến 1,71 MPa, tải trọng máy bay lên đến 400 tấn.

Cận cảnh lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga mới sân bay Phú Quốc - Ảnh 2.

Nhà ga hành khách T2 và đường cất hạ cánh số 2

Tại nhà ga hành khách T2, kết cấu phần thô đã đạt khoảng 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3-2026, dấu mốc quan trọng để định hình không gian kiến trúc của nhà ga trong tương lai. Nhà ga hành khách T2 của sân bay được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh.

Đáng chú ý, nhà ga VIP, công trình phục vụ các đoàn nguyên thủ và khách cấp cao, đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt khoảng 60%, cho thấy tiến độ thi công vượt kỳ vọng và đang tiến nhanh về giai đoạn hoàn thiện.

Các hạng mục sân đỗ máy bay cũng đang được triển khai với tốc độ cao, trong đó một số khu vực đã hoàn thành toàn bộ, tạo nền tảng cho việc nâng cao năng lực khai thác trong thời gian tới.

Cận cảnh lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga mới sân bay Phú Quốc - Ảnh 3.
Cận cảnh lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga mới sân bay Phú Quốc - Ảnh 4.
Cận cảnh lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga mới sân bay Phú Quốc - Ảnh 5.
Cận cảnh lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga mới sân bay Phú Quốc - Ảnh 6.

Hình ảnh Lắp đặt kết cấu thép mái nhà ga T2 sân bay Phú Quốc ngày 23-3

Cận cảnh lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga mới sân bay Phú Quốc - Ảnh 7.

Thi công cơ điện nhà ga T2 sân bay Phú Quốc

Chuẩn bị cho giai đoạn vận hành

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), trong khi nhà ga VIP mang dấu ấn của kiến trúc sư nổi tiếng người Ý - Marco Casamonti. Phần nội thất của cả hai nhà ga được phát triển bởi Aedas và HOK, hướng tới tiêu chuẩn sang trọng và trải nghiệm cao cấp.

Chuẩn bị cho giai đoạn vận hành, Sun Group hợp tác với Changi Airports International, đơn vị đứng sau thành công của sân bay Changi (Singapore). Changi Airports International sẽ tham gia toàn diện từ tư vấn thiết kế, xây dựng mô hình vận hành, đến trực tiếp quản lý khai thác. Sân bay Phú Quốc được định hướng phát triển theo mô hình "sân bay điểm đến", không chỉ là công trình hạ tầng giao thông, mà còn là nơi hành khách có thể trải nghiệm, mua sắm, giải trí.

Cận cảnh lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga mới sân bay Phú Quốc - Ảnh 8.

Phố cảnh ga đến, nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Quốc

Theo Sun Group, khi hoàn thành nâng cấp mở rộng, sân bay Phú Quốc có thể nâng công suất lên tới 50 triệu hành khách/năm, gấp hơn 10 lần hiện nay, không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn đóng vai trò cửa ngõ chiến lược, thúc đẩy du lịch, sự kiện và giao thương khu vực.

Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao nhất từ khi đi vào hoạt động

Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao nhất từ khi đi vào hoạt động

(NLĐO) - Dịp Tết, sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc diễn biến theo xu hướng tăng dần và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp

Điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc

(NLĐO)- Việc điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc để bố trí lại một số công trình; đồng thời mở rộng sân bay phục vụ APEC 2027 và mục tiêu phát triển dài hạn.

Sun Group hợp tác Changi vận hành sân bay Phú Quốc theo chuẩn 5 sao

(NLĐO)- Sun Group và Changi Airports International (CAI) ngày 21-3 ký thỏa thuận hợp tác chiến lược quản lý, vận hành sân bay Phú Quốc.

