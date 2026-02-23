HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao nhất từ khi đi vào hoạt động

Công Tuấn

(NLĐO) - Dịp Tết, sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc diễn biến theo xu hướng tăng dần và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp

Sáng 23-2, tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, nơi đây phục vụ 767 chuyến bay. Trong đó, 371 chuyến bay trong nước và 396 chuyến bay quốc tế, tăng 46% so với cùng kỳ Tết năm 2025. Tổng hành khách đạt 260.473 lượt, trong đó có 116.830 khách trong nước, 143.643 khách quốc tế - tăng 37% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao kỷ lục trong dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Lượng hành khách đến sân bay Phú Quốc tăng dần và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp

Đây là kỳ nghỉ Tết cao điểm có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động năm 2012, đồng thời cũng là đợt thử tải quy mô lớn kể từ khi Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc được chuyển giao vận hành cho Sun Group.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc diễn biến theo xu hướng tăng dần và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp. Giai đoạn trước và ngay sau giao thừa ghi nhận lượng khách đến Phú Quốc tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế.

Tỷ trọng các chuyến bay nội địa tăng lên khi người dân và du khách đồng loạt trở lại Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn để quay trở lại công việc vào cuối kỳ nghỉ Tết.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, ngay trước Tết, cảng đã xây dựng các phương án khai thác theo từng mức sản lượng. Khi lưu lượng tăng cao, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng mà không bị động. Trọng tâm là phân luồng hợp lý, tăng cường nhân sự tại các vị trí then chốt và điều hành linh hoạt theo từng khung giờ.

Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao kỷ lục trong dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao kỷ lục trong dịp Tết 2026 - Ảnh 3.

Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao kỷ lục trong dịp Tết 2026 - Ảnh 4.

Sân bay Phú Quốc đón lượng hành khách cao kỷ lục trong dịp Tết 2026 - Ảnh 5.

Đây là một trong những kỳ Tết cao điểm có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động năm 2012

"Trong bối cảnh Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển quốc tế và chuẩn bị cho những sự kiện quy mô lớn sắp tới như APEC 2027, việc kiểm soát tốt các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán giống như một phép thử nền tảng, để Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc Phú Quốc tự tin hướng đến tương lai trong vai trò một cửa ngõ quốc tế độc lập" - ông Nguyễn Bá Quân nhấn mạnh.

Tin liên quan

Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc đã thi công đến phần mái

Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc đã thi công đến phần mái

(NLĐO)- Gần 2.700 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết Nguyên đán tại các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc, đặc biệt là sân bay Phú Quốc.

Sân bay Phú Quốc lập kỷ lục mới

(NLĐO)- Ngày 14-2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế - mức cao nhất kể từ khi vận hành năm 2012, với hơn 30.600 lượt khách.

Bộ Xây dựng cấp giấy phép kinh doanh sân bay Phú Quốc cho Sun Group

(NLĐO)- Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group vừa được Bộ Xây dựng Cấp phép kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

