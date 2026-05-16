Thời sự

Cận cảnh nhiều căn nhà ven rạch Xuyên Tâm ở phường Gia Định đang được cấp tập tháo dỡ

Ngọc Quý

(NLĐO) - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang tăng tốc giải phóng mặt bằng, nhiều căn nhà ven rạch đã được tháo dỡ.

Sau hơn 20 năm chờ triển khai, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng tại nhiều khu vực thuộc phường Gia Định, TPHCM. Dọc tuyến rạch qua đường Bùi Hữu Nghĩa, nhiều căn nhà ven kênh đã được tháo dỡ để phục vụ thi công các hạng mục hạ tầng.

Người dân đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định bào giao mặt bằng thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Những ngày này, xe cẩu liên tục hoạt động, vận chuyển bê tông và xà bần ra khỏi khu vực dự án. Xen giữa các khoảng đất trống vẫn còn một số căn nhà chưa hoàn tất bàn giao.

Theo quy hoạch, khu vực dọc rạch sẽ được mở rộng đường hiện hữu, xây dựng công viên ven kênh và bổ sung không gian công cộng cho người dân. Nhiều hộ sau khi nhận bồi thường đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản để bàn giao mặt bằng.

Anh Phạm Đình Trung (SN 1989, ngụ phường Gia Định) cho biết gia đình vừa tháo dỡ căn nhà hơn 40 m², nơi ba thế hệ sinh sống nhiều năm qua. "Gia đình nhận hơn 4 tỉ đồng tiền bồi thường" - anh Trung nói.

Theo UBND phường Gia Định, dự án có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần. Đến ngày 13-5, địa phương đã tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ 615 trường hợp, đạt hơn 70%.

Hiện còn 254 trường hợp chưa bàn giao, chủ yếu là các hộ giải tỏa toàn phần. Chính quyền địa phương cho biết khó khăn lớn nhất nằm ở các hồ sơ có yếu tố đồng thừa kế. Nhiều người dân phải hoàn tất thủ tục khai nhận di sản mới đủ điều kiện nhận bồi thường nhưng gặp vướng mắc do thất lạc giấy tờ hoặc phải xác minh hồ sơ tại nhiều địa phương khác nhau.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND phường Gia Định đang phối hợp với tòa án, văn phòng công chứng và các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời vận động luật sư tham gia tư vấn miễn phí. Địa phương đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 30-6 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Thông xe kỹ thuật hơn 500m đoạn qua Trường Đại học Văn Lang tháng 9-2026

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, tổng vốn đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hiện hơn 17.229 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028.

Trong ba gói xây lắp đang triển khai, gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật ghi nhận tiến độ nhanh nhất khi đã hoàn thành hơn 42% khối lượng. Tại công trường, nhiều hạng mục như gia cố nền đất, đóng cọc bê tông, lắp đặt hệ thống thoát nước và hào kỹ thuật được triển khai đồng loạt.

Đáng chú ý, đoạn qua khu vực Trường Đại học Văn Lang dài khoảng 540 m đang được tập trung thi công tường kè và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành thông xe kỹ thuật vào tháng 9-2026.

Theo quy hoạch, gói XL-01 triển khai đoạn từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, dài gần 3 km. Gói XL-02 thực hiện từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến với chiều dài khoảng 4,5 km, đi qua rạch Bình Lợi và Bình Triệu.

Toàn dự án rạch Xuyên Tâm dài khoảng 8,8 km, gồm tuyến chính dài 6,6 km cùng ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu. Dự án ảnh hưởng hơn 2.200 hộ dân tại các phường An Nhơn, Bình Thạnh, Gia Định và Bình Lợi Trung.

Người dân chờ đợi rạch Xuyên Tâm trở thành một biểu tượng mới trong quá trình chỉnh trang đô thị ở TP HCM với hình ảnh xanh, sạch, đẹp đến "đốn tim"

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - Sau hơn 20 năm chờ đợi, hàng trăm hộ dân dọc rạch Xuyên Tâm bắt đầu tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để dự án hơn 17.200 tỉ đồng tăng tốc thi công.

Rạch Xuyên Tâm: Gỡ nhanh điểm nghẽn về mặt bằng

Hơn 1.700 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đang là rào cản lớn nhất, đe dọa trực tiếp tiến độ các gói thầu tại dự án trọng điểm cải tạo rạch Xuyên Tâm

rạch Xuyên Tâm đường Bùi Hữu Nghĩa TPHCM phường Gia Định giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm
