HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sau hơn 20 năm chờ đợi, hàng trăm hộ dân dọc rạch Xuyên Tâm bắt đầu tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để dự án hơn 17.200 tỉ đồng tăng tốc thi công.

Theo ghi nhận ngày 8-5, không khí thi công, tháo dỡ diễn ra khẩn trương tại nhiều khu vực dọc rạch Xuyên Tâm, đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh cũ. Sau hơn 20 năm chờ đợi, dự án cải tạo tuyến rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM đang dần chuyển động khi hàng chục hộ dân bắt đầu bàn giao mặt bằng để phục vụ xây dựng công viên, hệ thống hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm - Ảnh 1.

Người dân trên đường Bùi Đình Túy tháo dỡ nhà cửa

Dọc các tuyến đường Bùi Đình Túy, Bùi Hữu Nghĩa, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ một phần, vật dụng sinh hoạt chất thành từng đống trước cửa. Tiếng máy khoan, máy xúc vang lên liên tục trong các con hẻm nhỏ vốn đông đúc dân cư. Tại hẻm 32 và hẻm 47 đường Bùi Đình Túy, công nhân cùng người dân tất bật phá dỡ những mảng tường bê tông, đào bới nền nhà để kịp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Không khí tương tự cũng diễn ra tại hẻm 125 Bùi Đình Túy khi nhiều hộ dân đã hoàn tất việc di chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa để giao "mặt bằng sạch" cho dự án. Sau nhiều năm sống cạnh dòng rạch ô nhiễm, phần lớn người dân đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương cải tạo dù phải rời nơi ở gắn bó hàng chục năm.

Ông Nguyễn Vĩnh Toàn (SN 1963, ngụ phường Bình Thạnh) đứng trước căn nhà đã gắn bó hơn 35 năm, lặng nhìn những bức tường đang được tháo dỡ. Ông cho biết gia đình đã sinh sống tại đây từ những ngày khu vực còn thưa dân.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, đến nay dự án đã được bàn giao hơn 1.070/2.190 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt gần 49% mặt bằng toàn tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng, triển khai từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 2.190 hộ, trong đó có 1.293 trường hợp giải tỏa toàn phần. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 13.892 tỉ đồng.

Theo báo cáo, gói thầu XL-03 đang có tiến độ giải phóng mặt bằng tốt nhất khi đã bàn giao khoảng 95% mặt bằng. Trong khi đó, hai gói XL-01 và XL-02 vẫn gặp khó do nhiều khu vực bàn giao chưa liền mạch, còn tình trạng "xôi đỗ", gây khó khăn cho việc triển khai thi công đồng bộ.

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm - Ảnh 2.

Nhiều khu vực đã được phá dỡ gần như hoàn tất

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm - Ảnh 3.

Khu vực nhà dân trên đường Bùi Đình Túy đã được tháo dở hoàn tất

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm - Ảnh 4.

Không khí tương tự cũng diễn ra tại hẻm 125 Bùi Đình Túy khi nhiều hộ dân đã hoàn tất việc di chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa để giao "mặt bằng sạch" cho dự án

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm - Ảnh 5.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, đến nay dự án đã được bàn giao hơn 1.070/2.190 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt gần 49% mặt bằng toàn tuyến

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm - Ảnh 6.

Theo báo cáo, gói thầu XL-03 đang có tiến độ giải phóng mặt bằng tốt nhất khi đã bàn giao khoảng 95% mặt bằng

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm - Ảnh 7.

Trong khi đó, hai gói XL-01 và XL-02 vẫn gặp khó do nhiều khu vực bàn giao chưa liền mạch, còn tình trạng "xôi đỗ", gây khó khăn cho việc triển khai thi công đồng bộ

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm - Ảnh 8.

Nhiều khu vực nhà dân ven kênh vẫn chưa bàn giao, còn tình trạng "xôi đỗ" gây khó khăn cho thi công

Tin liên quan

Cận Tết, công nhân vẫn bám trụ thi công trên rạch Xuyên Tâm

Cận Tết, công nhân vẫn bám trụ thi công trên rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - Cận Tết, hơn 100 công nhân vẫn bám trụ công trường cải tạo rạch Xuyên Tâm, tăng tốc thi công gói XL-03, bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm TPHCM

Dự án rạch Xuyên Tâm qua phường Gia Định: Hơn 2.300 tỉ đồng chi bồi thường

(NLĐO) - Liên quan dự án rạch Xuyên Tâm qua phường Gia Định, phường đã chi bồi thường 673/869 trường hợp, lập 9 tổ công tác, phối hợp khởi công gói thầu XL-01

TPHCM: Kết luận công tác bồi thường rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương xác định điểm nghẽn vì chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời triển khai nhiều nội dung quan trọng

giải phóng mặt bằng TPHCM rạch Xuyên Tâm phường Bình Thạnh phường Gia Định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo