Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm

Theo ghi nhận ngày 8-5, không khí thi công, tháo dỡ diễn ra khẩn trương tại nhiều khu vực dọc rạch Xuyên Tâm, đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh cũ. Sau hơn 20 năm chờ đợi, dự án cải tạo tuyến rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM đang dần chuyển động khi hàng chục hộ dân bắt đầu bàn giao mặt bằng để phục vụ xây dựng công viên, hệ thống hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Người dân trên đường Bùi Đình Túy tháo dỡ nhà cửa

Dọc các tuyến đường Bùi Đình Túy, Bùi Hữu Nghĩa, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ một phần, vật dụng sinh hoạt chất thành từng đống trước cửa. Tiếng máy khoan, máy xúc vang lên liên tục trong các con hẻm nhỏ vốn đông đúc dân cư. Tại hẻm 32 và hẻm 47 đường Bùi Đình Túy, công nhân cùng người dân tất bật phá dỡ những mảng tường bê tông, đào bới nền nhà để kịp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Không khí tương tự cũng diễn ra tại hẻm 125 Bùi Đình Túy khi nhiều hộ dân đã hoàn tất việc di chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa để giao "mặt bằng sạch" cho dự án. Sau nhiều năm sống cạnh dòng rạch ô nhiễm, phần lớn người dân đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương cải tạo dù phải rời nơi ở gắn bó hàng chục năm.

Ông Nguyễn Vĩnh Toàn (SN 1963, ngụ phường Bình Thạnh) đứng trước căn nhà đã gắn bó hơn 35 năm, lặng nhìn những bức tường đang được tháo dỡ. Ông cho biết gia đình đã sinh sống tại đây từ những ngày khu vực còn thưa dân.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, đến nay dự án đã được bàn giao hơn 1.070/2.190 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt gần 49% mặt bằng toàn tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng, triển khai từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 2.190 hộ, trong đó có 1.293 trường hợp giải tỏa toàn phần. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 13.892 tỉ đồng.

Theo báo cáo, gói thầu XL-03 đang có tiến độ giải phóng mặt bằng tốt nhất khi đã bàn giao khoảng 95% mặt bằng. Trong khi đó, hai gói XL-01 và XL-02 vẫn gặp khó do nhiều khu vực bàn giao chưa liền mạch, còn tình trạng "xôi đỗ", gây khó khăn cho việc triển khai thi công đồng bộ.

