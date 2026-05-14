TPHCM: Thông tin mới về bồi thường ở dự án rạch Xuyên Tâm

QUỐC ANH

(NLĐO) - Tuy gặp nhiều khó khăn, các địa phương phấn đấu bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của thành phố để bảo đảm tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 14-5, ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, thông tin tình hình giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, cho biết địa phương phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Theo ông Tồn, dự án rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng đến 311 trường hợp trên địa bàn phường. Đến nay, 221 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (72%), còn lại 93 trường hợp chưa bàn giao.

Cụ thể, 35 trường hợp thuộc khu dân cư thương mại Bình Hòa. Sau khi UBND TPHCM hoàn chỉnh điều chỉnh ranh thu hồi, giao đất, UBND phường Bình Lợi Trung sẽ thực hiện các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, 58 trường hợp phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 30-5.

Dự án rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng đến 869 trường hợp trên địa bàn phường Gia Định, trong đó gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần

Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gia Định, cho biết tính đến ngày 13-5, trên địa bàn phường đã bàn giao mặt bằng 615/869 trường hợp, đạt tỷ lệ 71%.

"Như vậy, hiện còn 254 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu tập trung ở các trường hợp giải tỏa toàn phần" – bà Khánh nói.

Tình hình cụ thể tại địa phương, bà Khánh cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là các trường hợp có yếu tố đồng thừa kế. Theo quy định, người dân phải hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới đủ điều kiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm là 2.215 trường hợp, trong đó có 138 trường hợp thuộc quận Gò Vấp (cũ), 2.077 trường hợp thuộc quận Bình Thạnh (cũ).

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều giấy tờ pháp lý như giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... đã thất lạc. Người dân phải liên hệ nhiều địa phương để trích lục hồ sơ. Thậm chí, một số trường hợp phải thực hiện thủ tục tại tòa án (tuyên bố mất tích, tuyên bố chết). Những vướng mắc này dẫn đến kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

"Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ các khó khăn nêu trên, phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của UBND TPHCM trước ngày 30-6" – bà Khánh nói.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua địa bàn 4 phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh.

TPHCM: Kết luận công tác bồi thường rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương xác định điểm nghẽn vì chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời triển khai nhiều nội dung quan trọng

Rạch Xuyên Tâm: Gỡ nhanh điểm nghẽn về mặt bằng

Hơn 1.700 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đang là rào cản lớn nhất, đe dọa trực tiếp tiến độ các gói thầu tại dự án trọng điểm cải tạo rạch Xuyên Tâm

Người dân tháo dỡ nhà, nhường chỗ cho rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - Sau hơn 20 năm chờ đợi, hàng trăm hộ dân dọc rạch Xuyên Tâm bắt đầu tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để dự án hơn 17.200 tỉ đồng tăng tốc thi công.

