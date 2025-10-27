“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi ngập sâu trong biển nước

Làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP HCM), nơi được mệnh danh là "thủ phủ mai vàng" của thành phố những ngày này đang oằn mình chống chọi với đợt triều cường lịch sử.
"Thủ phủ mai vàng" Bình Lợi oằn mình trong biển nước
Nước dâng cao khiến 500 ha vườn mai chìm trong "biển nước", nhiều nơi ngập sâu từ 30 - 40 cm. Giữa những luống mai vốn thẳng tắp, giờ đây chỉ còn thấy mênh mông nước và những cây mai trơ trọi, lấp ló giữa làn sóng lăn tăn.
Cận cảnh mai vàng Bình Lợi chìm trong biển nước
Hàng trăm ha mai ngập trong "biển nước" khiến người dân không khỏi xót xa
Tại nhiều vườn mai có cây cao hơn cả mét đã sẵn sàng cho Tết Bính Ngọ 2026 nhưng lại ngập sâu từ 30-40cm
Những cây mai ngập không thấy gốc
Anh Nguyễn Trúc Linh, chủ vườn mai Nguyễn Linh, lo lắng cho biết nước bắt đầu dâng từ vài ngày trước và chưa có dấu hiệu rút. "Nếu tình trạng này kéo dài thêm, rễ cám sẽ bị thối trước, rồi lan dần đến bộ rễ gốc. Chỉ cần ngập 7 – 10 ngày là nguy cơ mất trắng cả vườn" - anh Linh ngao ngán. Dù đã mua máy bơm về xả nước, nhưng với lượng nước lớn như hiện nay, anh dự đoán phải mất hơn 10 ngày mới có thể bơm khô được toàn bộ vườn.
Không riêng anh Linh, nhiều hộ trồng mai trong làng cũng rơi vào cảnh tương tự. Cách đó không xa, vườn mai của anh Nguyễn Văn Thêm (chủ vườn mai Bảy Thêm) cũng đang ngập nặng. Anh Thêm cho biết, nhiều người nghĩ cây mai chịu nước tốt, nhưng thực tế, chỉ cần ngập vài ngày là cây đã yếu đi, ảnh hưởng đến chất lượng hoa. "Cây bị ngập lâu sẽ còi cọc, chậm phát triển, hoa nhỏ hoặc không nở đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Mất mùa mai là coi như mất Tết" - anh Thêm buồn bã nói.
Đối với những cây mai nhỏ, chủ vườn cho biết tình trạng ngập kéo dài hơn 3 ngày có thể mất cả vườn
Theo số liệu thống kê của Hội Nông dân xã Bình Lợi, TP HCM cho thấy đợt triều cường kéo dài từ ngày 23-10 đến nay, kết hợp mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng, đã gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân địa phương
Các ấp 1, 2, 3 và 4 là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nước ngập đã làm ảnh hưởng đến nhiều loại cây trồng, vật nuôi như mai vàng, riềng, dừa, cá thịt, cá kiểng, lúa, sả, chanh… với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 900 ha. Trong đó, mai vàng, cây trồng chủ lực và là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương, bị thiệt hại nặng nhất với hơn 500 ha bị ngập.
Trước tình hình này, nông dân trong xã đã huy động máy bơm, khẩn trương bơm thoát nước để hạn chế ngập úng, cố gắng cứu cây trồng
Tuy nhiên, nếu nước tiếp tục không rút, cây mai có nguy cơ bị hư rễ, xuống lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và chất lượng hoa dịp Tết
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi và Hội Nông dân xã khảo sát các vườn mai bị ngập nặng
Trao đổi với phóng viên Báo
Người Lao Động, Bà Trần Thị Cẩm Thúy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, cho biết địa phương đã kiến nghị UBND xã sớm triển khai sửa chữa các hạng mục hạ tầng thủy lợi xuống cấp, trong đó có cống kênh Tràm Lầy 1 (ấp 3) và cống kênh Chà Chìm (ấp 1) - những công trình đã hư hỏng nhiều năm nay
Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương đã cho các “siêu máy bơm” đặt tại các điểm thoát nước nông thôn, hoạt động hết công suất ngày đêm nhằm giảm ngập
Khu vực cống kênh Tràm Lầy 1, máy bơm nước đã không còn hoạt động từ nhiều năm nay
Đồng thời, xã đề xuất đắp bờ bao tạm thời để giảm thiểu thiệt hại tại đoạn đường liên ranh khu B (ấp 1), nơi nước tràn từ kênh vào gây ngập khoảng 40 ha đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến 50 hộ dân nuôi cá và trồng lúa
Hiện chính quyền xã Bình Lợi đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng theo dõi tình hình triều cường, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống.
