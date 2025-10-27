“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi ngập sâu trong biển nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi ngập sâu trong biển nước

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đợt triều cường lịch sử khiến hàng trăm ha “thủ phủ mai vàng” Bình Lợi (TP HCM) chìm trong biển nước, đe dọa mất mùa Tết

Làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP HCM), nơi được mệnh danh là "thủ phủ mai vàng" của thành phố những ngày này đang oằn mình chống chọi với đợt triều cường lịch sử.

"Thủ phủ mai vàng" Bình Lợi oằn mình trong biển nước

Nước dâng cao khiến 500 ha vườn mai chìm trong "biển nước", nhiều nơi ngập sâu từ 30 - 40 cm. Giữa những luống mai vốn thẳng tắp, giờ đây chỉ còn thấy mênh mông nước và những cây mai trơ trọi, lấp ló giữa làn sóng lăn tăn.

Cận cảnh mai vàng Bình Lợi chìm trong biển nước

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 1.

Hàng trăm ha mai ngập trong "biển nước" khiến người dân không khỏi xót xa

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 2.

Tại nhiều vườn mai có cây cao hơn cả mét đã sẵn sàng cho Tết Bính Ngọ 2026 nhưng lại ngập sâu từ 30-40cm

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 3.

Những cây mai ngập không thấy gốc

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Trúc Linh, chủ vườn mai Nguyễn Linh, lo lắng cho biết nước bắt đầu dâng từ vài ngày trước và chưa có dấu hiệu rút. "Nếu tình trạng này kéo dài thêm, rễ cám sẽ bị thối trước, rồi lan dần đến bộ rễ gốc. Chỉ cần ngập 7 – 10 ngày là nguy cơ mất trắng cả vườn" - anh Linh ngao ngán. Dù đã mua máy bơm về xả nước, nhưng với lượng nước lớn như hiện nay, anh dự đoán phải mất hơn 10 ngày mới có thể bơm khô được toàn bộ vườn.

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 5.

Không riêng anh Linh, nhiều hộ trồng mai trong làng cũng rơi vào cảnh tương tự. Cách đó không xa, vườn mai của anh Nguyễn Văn Thêm (chủ vườn mai Bảy Thêm) cũng đang ngập nặng. Anh Thêm cho biết, nhiều người nghĩ cây mai chịu nước tốt, nhưng thực tế, chỉ cần ngập vài ngày là cây đã yếu đi, ảnh hưởng đến chất lượng hoa. "Cây bị ngập lâu sẽ còi cọc, chậm phát triển, hoa nhỏ hoặc không nở đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Mất mùa mai là coi như mất Tết" - anh Thêm buồn bã nói.

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 6.

Đối với những cây mai nhỏ, chủ vườn cho biết tình trạng ngập kéo dài hơn 3 ngày có thể mất cả vườn

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 7.

Theo số liệu thống kê của Hội Nông dân xã Bình Lợi, TP HCM cho thấy đợt triều cường kéo dài từ ngày 23-10 đến nay, kết hợp mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng, đã gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân địa phương

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 8.

Các ấp 1, 2, 3 và 4 là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nước ngập đã làm ảnh hưởng đến nhiều loại cây trồng, vật nuôi như mai vàng, riềng, dừa, cá thịt, cá kiểng, lúa, sả, chanh… với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 900 ha. Trong đó, mai vàng, cây trồng chủ lực và là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương, bị thiệt hại nặng nhất với hơn 500 ha bị ngập.

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 9.

Trước tình hình này, nông dân trong xã đã huy động máy bơm, khẩn trương bơm thoát nước để hạn chế ngập úng, cố gắng cứu cây trồng

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 10.

Tuy nhiên, nếu nước tiếp tục không rút, cây mai có nguy cơ bị hư rễ, xuống lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và chất lượng hoa dịp Tết

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 11.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi và Hội Nông dân xã khảo sát các vườn mai bị ngập nặng

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 12.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Bà Trần Thị Cẩm Thúy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, cho biết địa phương đã kiến nghị UBND xã sớm triển khai sửa chữa các hạng mục hạ tầng thủy lợi xuống cấp, trong đó có cống kênh Tràm Lầy 1 (ấp 3) và cống kênh Chà Chìm (ấp 1) - những công trình đã hư hỏng nhiều năm nay

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 13.

Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương đã cho các “siêu máy bơm” đặt tại các điểm thoát nước nông thôn, hoạt động hết công suất ngày đêm nhằm giảm ngập

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 14.

Khu vực cống kênh Tràm Lầy 1, máy bơm nước đã không còn hoạt động từ nhiều năm nay

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 15.

Đồng thời, xã đề xuất đắp bờ bao tạm thời để giảm thiểu thiệt hại tại đoạn đường liên ranh khu B (ấp 1), nơi nước tràn từ kênh vào gây ngập khoảng 40 ha đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến 50 hộ dân nuôi cá và trồng lúa

“Thủ phủ mai vàng” Bình Lợi oằn mình trong biển nước - Ảnh 16.

Hiện chính quyền xã Bình Lợi đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng theo dõi tình hình triều cường, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Tin liên quan

Hạ du đang ngập, thượng nguồn mưa lớn, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng tăng xả lũ

Hạ du đang ngập, thượng nguồn mưa lớn, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng tăng xả lũ

(NLĐO) – Sau vài tiếng giảm mưa, đến sáng nay, nhiều xã vùng cao của Đà Nẵng có mưa lớn trở lại, nước đổ về hồ thủy điện tăng cao buộc phải xả xuống hạ du.

Nhiều tỉnh miền Trung mưa như trút, dự báo có nơi tới 800 mm, ngập lụt diện rộng

(NLĐO) - Từ ngày 27-10 đến sáng sớm ngày 29-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Miền Trung: Thủy điện xả lũ, hạ du lo ngập sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 27-10, TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi dự báo lượng mưa 150-350 mm, cục bộ trên 500 mm

TP HCM Xã Bình Lợi làng mai Bình Lợi thủ phủ mai vàng làng mai Bình Lợi ngập nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo