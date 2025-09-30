HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Văn phòng Marvell tại tòa nhà eTown6 được trang bị phòng thí nghiệm hiện đại, tích hợp các công cụ kiểm định tiên tiến phục vụ thử nghiệm chip bán dẫn.

Sáng 30-9, Tập đoàn Marvell Technology, Inc., doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu, chính thức khai trương 2 văn phòng mới tại TP HCM. Ngày mai, 1-10, Marvell cũng sẽ khai trương văn phòng mới tại Đà Nẵng.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá việc Marvell - một trong 10 tập đoàn công nghệ bán dẫn hàng đầu của thế giới - khai trương văn phòng mới tại TP HCM đã thể hiện tầm nhìn dài hạn trong chiến lược hợp tác và phát triển công nghệ tại khu vực.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, thành phố đã khởi động kế hoạch đào tạo 9.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn giai đoạn 2026-2030, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 hình thành đội ngũ 50.000 kỹ sư bán dẫn chất lượng cao.

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai trương Văn phòng Marvell

Việc Marvell chủ động hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp trong nước để cùng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một cách tiếp cận bền vững, kết hợp giữa tri thức và công nghệ quốc tế với năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

"Việc Marvell có hai văn phòng tại TP HCM và một văn phòng tại Đà Nẵng thể hiện cam kết lâu dài, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn" - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận.

Thông tin thêm, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thời gian tới, thành phố cam kết sẽ đồng hành với Marvell và các nhà đầu tư, thông qua việc kiến tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ để Marvell đẩy mạnh hoạt động R&D, chuyển giao công nghệ cũng như mở rộng quy mô đào tạo kỹ sư ngay tại Việt Nam.

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu cắt băng khai trương văn phòng của Marvell

Ông Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã khẳng định vị thế trụ cột chiến lược trong mạng lưới R&D toàn cầu của Marvell. Các kỹ sư Việt của tập đoàn đang tham gia vào những dự án công nghệ tiên tiến và phức tạp trong ngành vi mạch bán dẫn.

"Sự kiện khai trương văn phòng đánh dấu một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho Marvell cũng như vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế chip" - ông Đạm nhấn mạnh.

Văn phòng Marvell tại tòa nhà eTown6 (phường Tân Bình, TP HCM) được trang bị phòng lab (phòng thí nghiệm) hiện đại, tích hợp các công cụ kiểm định tiên tiến phục vụ thử nghiệm các loại chip bán dẫn. Các thiết bị ở đây có giá lên đến hàng triệu USD.

Phòng thí nghiệm của Marvell

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu - Ảnh 3.

Lãnh đạo Marvell Việt Nam giới thiệu về phòng thí nghiệm

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu - Ảnh 4.

Các thiết bị phục vụ cho ngành bán dẫn

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu - Ảnh 5.

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu - Ảnh 6.

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu - Ảnh 7.

Cận cảnh phòng thí nghiệm triệu USD đặt tại TP HCM của "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu - Ảnh 8.

Cận cảnh con chip bán dẫn của Marvell mang dấu ấn chất xám Việt Nam

Cận cảnh con chip bán dẫn của Marvell mang dấu ấn chất xám Việt Nam

(NLĐO)- Đội ngũ kỹ sư Marvell Việt Nam đã tham gia trực tiếp vào rất nhiều sản phẩm tiên tiến nhất của Marvell Technology Inc – doanh nghiệp hàng đầu thế giới về các giải pháp vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu.

