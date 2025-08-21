Liên minh về bán dẫn vừa ra đời ở TP HCM có vai trò gì?

Ngày 21-8, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM và Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP HCM (HSIA) tổ chức công bố “Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, điện tử” giai đoạn 2025-2030.

Liên minh về bán dẫn có vai trò gì?

Việc thành lập liên minh nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1231 của UBND TP HCM về triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 tại TP HCM.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, nhấn mạnh liên minh được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi nhà chung để nhau phát triển nhân lực bán dẫn, giải quyết các vấn đề của thành phố và cả nước.

"Bên cạnh đó, sở cũng sẽ sẽ lắng nghe và tham mưu cho lãnh đạo thành phố những chính sách phù hợp, thúc đẩy ngành bán dẫn phát triển toàn diện" - ông Yên nói.

Thành lập Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, điện tử

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR), ngành bán dẫn đang trở thành trụ cột chiến lược của mọi nền kinh tế hiện đại.

Từ trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây đến công nghệ quốc phòng - tất cả đều phụ thuộc vào năng lực sản xuất và thiết kế vi mạch.

Các thị trường như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản đã ban hành chiến lược quốc gia với ngân sách hàng trăm tỉ USD cho nghiên cứu và phát triển (R&D) và chuỗi cung ứng bán dẫn.

Tại Việt Nam, ngành bán dẫn tuy còn ở giai đoạn sơ khai nhưng đang bước vào thời kỳ chuyển mình.

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung, Amkor, NVIDIA, Qualcomm đã chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược. Đồng thời, các doanh nghiệp trong nước như Viettel cũng đang đẩy mạnh hoạt động thiết kế vi mạch.

Đây là thời điểm vàng để Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.



Cầu nối doanh nghiệp, chuyên gia

Theo ông Lê Trường Duy, sự ra đời của liên minh là một bước tiến chiến lược, là cầu nối quan trọng, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước với cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng chính sách thông thoáng, sát với thực tiễn, giúp Việt Nam chủ động hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

HCMC C4IR cam kết đồng hành trong tăng cường và hình thành các viện nghiên cứu chuyên sâu về bán dẫn; cơ cấu lại các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) trọng điểm quốc gia, tập trung vào lĩnh vực bán dẫn - điện tử; thiết lập các liên minh R&D liên ngành, liên vùng...