Pháp luật

Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng xác định đường dây sản xuất nước yến giả, hàm lượng yến thật có trong từng sản phẩm chưa đến 1%.

Sau khi lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất nước yến giả quy mô lớn, dư luận thành phố rúng động. Hầu hết đều quan tâm đến các loại nhãn mác của sản phẩm giả để phòng tránh.

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau được làm giả, với hàm lượng yến chưa đến 1%

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Như đã thông tin, ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, trú TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Từ năm 2023, Trường liên tiếp thành lập 2 công ty tại TP Đà Nẵng, đứng tên pháp lý nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp điều hành

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Cận cảnh các sản phẩm nước yến bị làm giả

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 5.

Đầu năm 2024, Trường đầu tư máy móc, lập xưởng sản xuất tại phường Điện Bàn Đông, chỉ đạo Châu nghiên cứu và sản xuất “sợi yến” giả. Toàn bộ quy trình pha chế, chiết vào lọ, dán nhãn, đóng gói đều do hai đối tượng trực tiếp thực hiện. Các sản phẩm “yến giả” được làm ra và phân phối rộng rãi trên địa bàn Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng…, đánh lừa hàng nghìn người tiêu dùng

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 6.

Hệ thống máy móc bên trong nhà xưởng được các đối tượng sử dụng để sản xuất nước yến giả

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 7.

Kết quả giám định cho thấy, 5 loại không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại có hàm lượng chỉ bằng 1% so với tiêu chuẩn thông thường

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 8.

Những hình ảnh do Công an Đà Nẵng công bố khiến dư luận sốc vì quy mô hoành tráng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả mới bị triệt phá

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 9.

Khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông), công an thành phố thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm của 15 loại khác nhau

Quy mô gây choáng của tổng kho sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng - Ảnh 10.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đây là bài học cảnh tỉnh đối với những người vì hám lợi nhuận mà trục lợi, bất chấp, coi thường sức khỏe cộng đồng.

