Pháp luật

Cận cảnh “siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của bà Trương Mỹ Lan

Trần Thái

(NLĐO) - Phiên đấu giá lần này sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM.

Sau 4 lần giảm giá liên tiếp, dàn du thuyền và tàu hạng sang thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan sắp được đưa ra đấu giá lần thứ 5 vào ngày 18-6 tới đây. Trong đó, chiếc du thuyền "triệu đô" The Reverie Saigon hiện có giá khởi điểm còn hơn 38 tỉ đồng.

Đấu giá trực tuyến

THADS TPHCM vừa phát thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản lần thứ 5 đối với các phương tiện thủy hạng sang của bà Trương Mỹ Lan. Sau nhiều lần lỗi hẹn với các nhà đầu tư, các tài sản này đã được điều chỉnh giảm giá đáng kể theo quyết định ngày 22-5 để tiếp tục tìm kiếm chủ nhân mới.

Cận cảnh "siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Du thuyền The Reverie Saigon - Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM

Khác với các hình thức truyền thống, phiên đấu giá lần này sẽ được thực hiện hoàn toàn theo hình thức trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM. Các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến tại địa chỉ: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/ để tham gia.


Danh mục tài sản đấu giá đợt này bao gồm 1 du thuyền hạng sang và 2 tàu cao cấp. Tài sản có giá trị lớn nhất trong danh mục lần này là du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng đặc trưng, được sản xuất vào năm 2018 tại Pháp. 

Chiếc du thuyền này hiện đang neo đậu tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay (Đồng Nai). Giá khởi điểm của sản phẩm được ấn định ở mức 38,7 tỉ đồng, với khoản tiền đặt trước là 7,7 tỉ đồng (tương đương 20% giá khởi điểm) và phiên đấu giá sẽ diễn ra trong khung giờ từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ cùng ngày.

Cận cảnh "siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 2.

Chiếu tàu mang tên THALIA

Tiếp theo là hai chiếc tàu sang trọng có nguồn gốc từ Ba Lan, cùng được sản xuất vào năm 2017, sở hữu màu trắng thanh lịch và hiện đều đang có mặt tại Vinhomes Central Park (TP HCM). Chiếc thứ nhất mang tên THALIA, có giá khởi điểm 3,8 tỉ đồng và tiền đặt trước là 763 triệu đồng, dự kiến được đấu giá từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ. 

Cận cảnh "siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 3.

Chiếc tàu mang tên ELECTRA

Chiếc thứ hai là ELECTRA, được xem như một bản sao đẳng cấp với các thông số tương tự tàu THALIA từ mức giá khởi điểm 3,8 tỉ đồng cho đến số tiền đặt trước 763 triệu đồng, nhưng sẽ được kích hoạt đấu giá muộn hơn vào buổi chiều, cụ thể là từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ.

Quy định tham gia và xem tài sản

Để đảm bảo tính minh bạch, người tham gia đấu giá có thể xem hồ sơ quyền sở hữu và tài liệu liên quan trực tuyến. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sắp xếp thời gian xem tài sản trực tiếp trong 3 ngày làm việc, từ ngày 10-6 đến hết ngày 12-6 (trong giờ hành chính).

Về mặt pháp lý, các tài sản trên đều có giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan có thẩm quyền cấp cùng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa. Sau khi trúng đấu giá, người mua sẽ tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật về thi hành án.

Túi Hermes bà Trương Mỹ Lan từng nói "giá trị không đáng bao nhiêu", đấu giá thu về hơn 14 tỉ đồng

(NLĐO) - Hai chiếc túi xách Hermes của bà Trương Mỹ Lan vừa được đấu giá thành công với tổng số tiền thu về hơn 14 tỉ đồng.

Khởi tố 2 nhân viên công ty đấu giá

(NLĐO)- Thực hiện đấu giá tài sản, 2 nhân viên công ty đấu giá ở Ninh Bình đã dàn xếp kết quả trúng đấu giá 14 lô đất, thấp hơn giá thực tế hơn 700 triệu đồng

Chi tiết về phiên đấu giá trực tuyến 2 túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan

(NLĐO) - Toàn bộ phiên đấu giá sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 21-5, với mức tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm cho mỗi tài sản.

