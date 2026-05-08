Pháp luật

Chi tiết về phiên đấu giá trực tuyến 2 túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan

Trần Thái

(NLĐO) - Toàn bộ phiên đấu giá sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 21-5, với mức tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm cho mỗi tài sản.

Ngày 8-5, thông tin từ Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM để tổ chức bán đấu giá công khai 2 chiếc túi xách hiệu Hermes của bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo hồ sơ đấu giá, 2 tài sản này đều đã qua sử dụng và có giá trị kinh tế cao. Cụ thể, tài sản 1 là túi xách Hermes size 30 màu trắng, thiết kế trơn, không đính đá hay vật liệu trang trí. Giá khởi điểm được ấn định là hơn 2,3 tỉ đồng.

Tài sản 2 là túi xách Hermes size 25 màu trắng, điểm nhấn là các viên đá màu trắng được đính trên khóa và viền túi; giá khởi điểm là hơn 1,7 tỉ đồng. Tổng giá trị khởi điểm của 2 món phụ kiện xa xỉ này lên tới hơn 4,1 tỉ đồng.

Quy trình và thời gian tham gia đấu giá

Người dân và các tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá có thể chủ động xem thông tin về tài sản, mẫu tài sản cũng như các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng và tài liệu liên quan (bao gồm các tập tin, hình ảnh và video đính kèm) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/).

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM sẽ phối hợp với cơ quan có tài sản để tổ chức cho người tham gia đấu giá được tiếp cận trực tiếp với tài sản và các hồ sơ pháp lý gốc. Thời gian diễn ra trong 3 ngày làm việc liên tục, từ ngày 13-5 đến hết ngày 15-5 (trong giờ hành chính).

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 18-5-2026. Khách hàng phải nộp khoản tiền tương đương 20% giá khởi điểm của mỗi tài sản. Cụ thể, tiền đặt trước cho túi Hermes size 30 là hơn 468 triệu đồng và túi size 25 là hơn 354 triệu đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với phương thức trả giá lên. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp vào tài sản đấu giá để điểm danh việc tham dự phiên đấu giá vào ngày 21-5-2026. Mỗi bước giá cho cả 2 tài sản được quy định tối thiểu là 50 triệu đồng.

Thông báo cũng nêu rõ, trước khi mở cuộc bán đấu giá 1 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế phát sinh.

Những lần điều chỉnh giá bộ sưu tập du thuyền của bà Trương Mỹ Lan

