Thể thao

Cận cảnh tấm thẻ đỏ “điên rồ” của thủ môn Aston Villa

Đăng Minh

(NLĐO) – Pha phạm lỗi khó hiểu của thủ thành Marco Bizot trở thành bước ngoặt khiến Aston Villa đánh mất lợi thế, thua ngược Newcastle 1-3 ở vòng 4 Cup FA.

Cuộc so tài trên sân Villa Park hôm 15-2 (giờ Hà Nội) khiến tất cả phải sững sờ bởi tấm thẻ đỏ "kỳ quặc" của thủ môn Marco Bizot bên phía Aston Villa.

Tình huống diễn ra ở khu vực gần vạch giữa sân, lúc đồng hồ đã chỉ sang phút bù giờ thứ nhất hiệp 1 và Aston Villa đang dẫn trước đội khách Newcastle với tỉ số 1-0.

Nhằm ngăn cản Newcastle tổ chức phản công nhanh, thủ môn người Hà Lan rời vòng cấm, băng nhanh lên gần giữa sân.

Cận cảnh tấm thẻ đỏ “điên rồ” của thủ môn Aston Villa - Ảnh 1.

Thủ thành Bizot băng ra xa khung thành… Ảnh: BBC

Cận cảnh tấm thẻ đỏ “điên rồ” của thủ môn Aston Villa - Ảnh 2.

và phạm lỗi khó hiểu đối với Jacob Murphy bên phía Newcastle. Ảnh: BBC

Cận cảnh tấm thẻ đỏ “điên rồ” của thủ môn Aston Villa - Ảnh 3.

Thủ thành Bizot phạm lỗi thô bạo với Murphy. Ảnh: BBC

Cận cảnh tấm thẻ đỏ “điên rồ” của thủ môn Aston Villa - Ảnh 4.

Pha phạm lỗi khiến thủ thành Marco Bizot nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: BBC

Tuy nhiên, thay vì áp sát hoặc phá bóng an toàn, thủ môn Aston Villa lại chọn cách lao vào tranh chấp trực diện. Anh vung chân ở tầm cao, thực hiện pha tắc bóng cực kỳ nguy hiểm khi Jacob Murphy đang di chuyển với tốc độ cao.

Vì điểm va chạm nằm xa khung thành và Murphy chưa ở tư thế đối mặt thủ môn, tình huống này không phải lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Vì vậy, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho lỗi "chơi bóng thô bạo nghiêm trọng" đối với Marco Bizot.

Thủ thành Aston Villa bị đuổi khỏi sân trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu, còn HLV Unai Emery chỉ biết đứng nhìn "không tin nổi".

Cận cảnh tấm thẻ đỏ “điên rồ” của thủ môn Aston Villa - Ảnh 5.

Thủ thành Marco Bizot lặng lẽ đi vào đường hầm, đẩy đội nhà vào "bi kịch". Ảnh: BBC

Tấm thẻ đỏ "điên rồ" nhanh chóng trở thành bước ngoặt. Dù chủ nhà dẫn trước nhờ bàn thắng của Tammy Abraham nhưng lợi thế hơn người giúp Newcastle lật ngược thế trận trong hiệp hai.

Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của Abraham gây tranh cãi khi các góc quay cho thấy tiền đạo này đã việt vị. Tuy nhiên, FA Cup không áp dụng VAR, nên bàn thắng vẫn được công nhận.

Trong khi đó, tiền vệ Sandro Tonali lập cú đúp, trước khi Nick Woltemade ấn định chiến thắng 3-1, giúp Newcastle giành vé vào vòng 5 Cup FA. 

Các chuyên gia của BBC cũng tỏ ra khó hiểu trước quyết định xử lý của thủ môn Aston Villa.

"Có lẽ chúng ta cần xem lại kỹ hơn, có thể cậu ấy đã chạm bóng" – cựu tiền đạo Dion Dublin bình luận khiến cả trường quay bật cười, song ông nhanh chóng kết luận - "Đó là pha vào bóng thật tệ hại không gì bào chữ".

Cựu danh thủ Wayne Rooney nhận định: "Thủ môn Marco Bizot rơi vào tình huống khó. Aston Villa để lộ khoảng trống khiến cậu ấy không biết phải làm gì. Đó là hành vi bạo lực, thẻ đỏ không phải bàn cãi.

Cựu danh thủ Alan Shearer thẳng thắn: "Đó đơn giản là một pha vào bóng điên rồ".

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ châm biếm thủ môn của Aston Villa: "Đó kiểu thẻ đỏ mà thủ môn Marco Bizot muốn nhận trong ngày Valentine".

Tin liên quan

Aston Villa ngược dòng kịch tính, đoạt á quân vòng bảng Europa League

Aston Villa ngược dòng kịch tính, đoạt á quân vòng bảng Europa League

(NLĐO) – Bị dẫn trước 2 bàn nhưng Aston Villa vẫn đủ bản lĩnh lội ngược dòng để đánh bại RB Salzburg 3-2 tại sân nhà Villa Park, về nhì vòng bảng Europa League.

Cựu sao Man United bùng nổ, Aston Villa giành vé trực tiếp vòng 1/8 Europa League

(NLĐO) – Jadon Sancho đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho Aston Villa trên sân của Fenerbahçe, giúp đội bóng Anh giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Europa League.

Khoảnh khắc gây sốc: HLV Aston Villa xô đẩy học trò ngay đường biên

(NLĐO) – HLV Unai Emery bất ngờ quát tháo rồi xô đẩy học trò Youri Tielemans ngay trên sân ở đấu trường Europa League hôm 23-1.

Aston Villa thẻ đỏ FA Cup newcastle thủ thành Marco Bizot
