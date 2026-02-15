Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) - Newcastle có màn ngược dòng mãn nhãn khi đánh bại Aston Villa 3-1 ngay tại Villa Park rạng sáng 15-2, qua đó giành quyền lọt tiếp vào vòng 5 FA Cup.

Trận đấu khởi đầu không mấy thuận lợi cho Newcastle khi đội khách có phần lép vế so với Aston Villa. Phút 14, từ quả đá phạt nhanh của Douglas Luiz, tiền đạo tân binh Tammy Abraham thoát xuống dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Aston Villa.

Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup - Ảnh 1.

Tammy Abraham (18) mở điểm cho Aston Villa

Tình huống gây tranh cãi khi Abraham dường như đã rơi vào thế việt vị, nhưng do vòng 4 FA Cup không áp dụng VAR nên bàn thắng vẫn được công nhận.

Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup - Ảnh 2.

Bàn thắng gây tranh cãi nhưng Newcastle phải chấp nhận do không sử dụng VAR

Bị dẫn trước, Newcastle đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Harvey Barnes là người chơi năng nổ nhất bên phía "Chích chòe" với cú sút đưa bóng vào cạnh lưới sau pha phối hợp đẹp mắt. Ở phần sân đối diện, Douglas Luiz cũng khiến khung thành đội khách chao đảo bằng cú nã đại bác đi sạt xà ngang.

Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup - Ảnh 3.

Thủ môn Marco Bizot phạm lỗi với Jacob Murphy

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút bù giờ hiệp một. Thủ môn Marco Bizot lao ra ngoài vòng cấm và có pha truy cản thô bạo với Jacob Murphy. Trọng tài Chris Kavanagh không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc Aston Villa phải chơi thiếu người trong cả hiệp hai.

TIN LIÊN QUAN

Tận dụng lợi thế quân số, Newcastle gia tăng sức ép mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Phút 63, từ tình huống đá phạt, Sandro Tonali tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, bóng khẽ chạm chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Emiliano Martínez không kịp phản xạ, gỡ hòa 1-1.

Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup - Ảnh 4.

Sandro Tonali vui mừng với bàn gỡ 1-1 cho Newcastle

Thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách. Phút 77, sau pha kiến tạo của Dan Burn, Tonali tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa, hoàn tất cú đúp và đưa Newcastle vượt lên dẫn trước.

Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup - Ảnh 5.

Sandro Tonali hoàn tất cú đúp, Newcastle bùng nổ

Những nỗ lực muộn màng của Aston Villa không đủ tạo khác biệt. Phút 88, tiền đạo Nick Woltemade — trong ngày tròn 24 tuổi — tận dụng sai lầm hàng thủ chủ nhà để sút tung nóc lưới, ấn định chiến thắng 3-1.

Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup - Ảnh 6.

Nick Woltemade nhấn chìm chủ nhà Aston Villa

Thắng lợi thuyết phục giúp thầy trò HLV Eddie Howe lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở vòng 5 FA Cup, đồng thời nối dài mạch phong độ ấn tượng trên sân khách.

Tin liên quan

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup

(NLĐO) - Ngôi sao người Bồ Đào Nha bùng nổ với cú hat-trick giúp Chelsea thắng đậm Hull City 4-0 trong thế trận áp đảo toàn diện ở vòng 4 FA Cup.

Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup

(NLĐO) - Liverpool giành chiến thắng 4-1 trước Barnsley ở trận đấu mà đội chủ sân Anfield phải rất chật vật mới khuất phục được đối thủ đang chơi ở Giải Hạng ba

Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup

(NLĐO) - Gabriel Martinelli ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal, góp công lớn giúp "Pháo thủ" ngược dòng thắng Portsmouth 4-1 để vào vòng 4 FA Cup.

Aston Villa vòng 4 FA Cup newcastle Sandro Tonali Aston Villa 1-3 Newcastle Nick Woltemade
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo