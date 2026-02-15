Newcastle ngược dòng hạ Aston Villa, hiên ngang vào vòng 5 FA Cup

Trận đấu khởi đầu không mấy thuận lợi cho Newcastle khi đội khách có phần lép vế so với Aston Villa. Phút 14, từ quả đá phạt nhanh của Douglas Luiz, tiền đạo tân binh Tammy Abraham thoát xuống dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Aston Villa.

Tammy Abraham (18) mở điểm cho Aston Villa

Tình huống gây tranh cãi khi Abraham dường như đã rơi vào thế việt vị, nhưng do vòng 4 FA Cup không áp dụng VAR nên bàn thắng vẫn được công nhận.



Bàn thắng gây tranh cãi nhưng Newcastle phải chấp nhận do không sử dụng VAR

Bị dẫn trước, Newcastle đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Harvey Barnes là người chơi năng nổ nhất bên phía "Chích chòe" với cú sút đưa bóng vào cạnh lưới sau pha phối hợp đẹp mắt. Ở phần sân đối diện, Douglas Luiz cũng khiến khung thành đội khách chao đảo bằng cú nã đại bác đi sạt xà ngang.

Thủ môn Marco Bizot phạm lỗi với Jacob Murphy

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút bù giờ hiệp một. Thủ môn Marco Bizot lao ra ngoài vòng cấm và có pha truy cản thô bạo với Jacob Murphy. Trọng tài Chris Kavanagh không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc Aston Villa phải chơi thiếu người trong cả hiệp hai.

Tận dụng lợi thế quân số, Newcastle gia tăng sức ép mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Phút 63, từ tình huống đá phạt, Sandro Tonali tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, bóng khẽ chạm chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Emiliano Martínez không kịp phản xạ, gỡ hòa 1-1.

Sandro Tonali vui mừng với bàn gỡ 1-1 cho Newcastle

Thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách. Phút 77, sau pha kiến tạo của Dan Burn, Tonali tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa, hoàn tất cú đúp và đưa Newcastle vượt lên dẫn trước.

Sandro Tonali hoàn tất cú đúp, Newcastle bùng nổ

Những nỗ lực muộn màng của Aston Villa không đủ tạo khác biệt. Phút 88, tiền đạo Nick Woltemade — trong ngày tròn 24 tuổi — tận dụng sai lầm hàng thủ chủ nhà để sút tung nóc lưới, ấn định chiến thắng 3-1.

Nick Woltemade nhấn chìm chủ nhà Aston Villa

Thắng lợi thuyết phục giúp thầy trò HLV Eddie Howe lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở vòng 5 FA Cup, đồng thời nối dài mạch phong độ ấn tượng trên sân khách.