Thời sự Đô thị

Cận cảnh tháo dỡ 2 trạm phí "bỏ hoang" trên Quốc lộ 51 sau nhiều năm tranh cãi

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Sau nhiều năm tranh cãi, 2 trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 kết nối Đồng Nai với TPHCM đã bắt đầu được tháo dỡ

Sáng 18-4, các đơn vị thi công bắt đầu tháo dỡ trạm thu phí T2 qua xã Long Phước (Đồng Nai). Đây là trạm thu phí đã ngừng thu phí nhiều năm nhưng vẫn án ngữ trên Quốc lộ 51 gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Tại hiện trường, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 (thuộc Khu Quản lý đường bộ IV), địa phương cùng các đơn vị thi công đã kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện.

Máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động vào vị trí. Các hạng mục đầu tiên như hệ thống trụ điện, mái, cabin thu phí lần lượt được đục khoan, tháo rời.

Đồng thời, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu. Lực lượng Cảnh sát giao thông, công an địa phương túc trực tại hiện trường để điều tiết phương tiện và đảm bảo an ninh trật tự..

Song song đó, đơn vị thi công cũng bố trí nhân sự hướng dẫn, phân luồng từ xa.

Để phục vụ tháo dỡ, một làn đường dẫn vào trạm và 3 làn cabin thu phí tuyến phải hướng từ Đồng Nai đi Vũng Tàu được tạm thời đóng lại.

Ở chiều ngược lại bên tuyến trái phương án thi công được triển khai sau. Do đó, chỉ hạn chế một phần làn đường để đảm bảo an toàn cho khu vực thi công phía đối diện.

Trong sáng cùng ngày lưu lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra ùn tắc, chỉ di chuyển chậm khi qua vị trí thi công.

Trong khi đó, trạm thu phí T1 (Km10+778, phường Tam Phước) máy móc, thiết bị và nhân sự cũng đã được huy động để sớm tháo dỡ trong ngày. Tuy nhiên, do phải điều tiết phương tiện, đảm bảo an toàn nên thời gian tháo dỡ sẽ giãn ra so với trạm T2.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, việc tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 sẽ được thực hiện trong vòng một tuần, từ hôm nay đến hết ngày 24-4. Đây là bước triển khai nhằm trả lại mặt đường êm thuận, thông thoáng cho tuyến Quốc lộ 51 trục giao thông huyết mạch kết nối Đồng Nai với TPHCM.

Hình ảnh các phương tiện di chuyển chậm qua trạm thu phí

Một số hình ảnh tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51


Đồng Nai sẽ tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 4-2026

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao các cơ quan chức năng thực hiện việc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 4-2026.

Hình ảnh sửa chữa Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng

(NLĐO)- Dọc theo Quốc lộ 51, nhiều đơn vị thi công bóc tách lớp mặt đường để sửa chữa "con đường đau khổ" nối Đồng Nai với TPHCM

Sớm tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai

(NLĐO)-Đó là yêu cầu của Bộ Xây dựng liên quan đến trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai bỏ hoang nhiều năm nay

