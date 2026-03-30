HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sớm tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Đó là yêu cầu của Bộ Xây dựng liên quan đến trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai bỏ hoang nhiều năm nay

Trong thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh sau buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1,T2.

Sớm tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 1.

Trạm thu phí T1 trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thủ tục tương tự như việc tháo dỡ trạm thu phí T3 trên tuyến Quốc lộ này đã được Sở Xây dựng TPHCM thực hiện xong trong tháng 2-2026.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình tháo dỡ.

Liên quan đến việc tháo dỡ trạm thu phí trên cầu Đồng Nai, Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương có văn bản trả lời Sở Xây dựng TPHCM theo hướng thống nhất bàn giao Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho UBND TPHCM quản lý.

Phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định để tổ chức tháo dỡ trạm thu phí trên cầu Đồng Nai trong thời gian sớm nhất.

Như đã đưa tin, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có các văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Qua công tác quản lý, Sở Xây dựng nhận thấy trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ. Các tồn tại của trạm thu phí không còn tác dụng trên đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.

Sớm tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 3.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai thường xuyên ùn ứ giờ cao điểm

Đối với trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1, Sở Xây dựng đánh giá, Dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa cũ theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án.

Tuy nhiên, đến nay trạm thu phí này vẫn chưa thực hiện tháo dỡ, còn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Kiến nghị "nóng" về tháo dỡ 2 trạm thu phí trên địa bàn Đồng Nai

(NLĐO)-Sở Xây dựng Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 còn lại trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Sở Xây dựng TPHCM tổ chức tháo dỡ trạm thu phí T3 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) sau nhiều năm trạm này dừng hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

tỉnh đồng nai Quốc lộ 51 bỏ hoang Quốc lộ 1 Bộ Xây dựng trạm thu phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo