Trong thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh sau buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1,T2.

Trạm thu phí T1 trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thủ tục tương tự như việc tháo dỡ trạm thu phí T3 trên tuyến Quốc lộ này đã được Sở Xây dựng TPHCM thực hiện xong trong tháng 2-2026.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình tháo dỡ.

Liên quan đến việc tháo dỡ trạm thu phí trên cầu Đồng Nai, Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương có văn bản trả lời Sở Xây dựng TPHCM theo hướng thống nhất bàn giao Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho UBND TPHCM quản lý.

Phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định để tổ chức tháo dỡ trạm thu phí trên cầu Đồng Nai trong thời gian sớm nhất.

Như đã đưa tin, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có các văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Qua công tác quản lý, Sở Xây dựng nhận thấy trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ. Các tồn tại của trạm thu phí không còn tác dụng trên đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai thường xuyên ùn ứ giờ cao điểm

Đối với trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1, Sở Xây dựng đánh giá, Dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa cũ theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án.

Tuy nhiên, đến nay trạm thu phí này vẫn chưa thực hiện tháo dỡ, còn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.