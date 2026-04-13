Bạn đọc

Đồng Nai sẽ tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 4-2026

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao các cơ quan chức năng thực hiện việc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 4-2026.

Ngày 13-4, văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan, thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo dỡ các trạm thu phí T1,T2 trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đồng Nai sẽ tháo dỡ 2 trạm thu phí T1,T2 trong tháng 4-2026

Cụ thể, sau khi xem xét công văn của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc thực hiện tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện trong tháng 4-2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh, UBND phường Tam Phước và UBND xã Long Phước chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công tháo dỡ.

Sở Xây dựng tỉnh chủ trì cùng Khu Quản lý đường bộ IV, Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) thực hiện việc tháo dỡ, thu hồi, lưu giữ vật tư thu hồi trong và sau quá trình thực hiện tháo dỡ.

Trước đó, năm 2025, tuyến Quốc lộ 51 qua Đồng Nai được bàn giao cho địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Đồng Nai. Hiện trạng trên đoạn tuyến còn tồn tại 2 trạm thu phí chưa được tháo dỡ, mặc dù các trạm thu phí này đã dừng thu phí từ ngày 13-1-2023.

Kiểm tra, Sở Xây dựng nhận thấy trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Các trạm thu phí này đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, Sở Xây dựng đã có các văn bản gửi cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51.

Mới đây, tại buổi làm việc giữa Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan về việc xem xét thống nhất phương án tháo dỡ trạm thu phí T1 và T2 trên tuyến Quốc lộ 51, qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhà đầu tư BVEC đã thống nhất, đồng ý bàn giao toàn bộ hiện trạng các trạm thu phí cho cơ quan chức năng để thực hiện tháo dỡ, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, BVEC sẽ bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai trước ngày 15-4-2026.

Ngay sau khi tiếp nhận, Sở Xây dựng sẽ tổ chức tháo dỡ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình thi công.

Hình ảnh sửa chữa Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng

Hình ảnh sửa chữa Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng

(NLĐO)- Dọc theo Quốc lộ 51, nhiều đơn vị thi công bóc tách lớp mặt đường để sửa chữa "con đường đau khổ" nối Đồng Nai với TPHCM

Sớm tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai

(NLĐO)-Đó là yêu cầu của Bộ Xây dựng liên quan đến trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai bỏ hoang nhiều năm nay

TPHCM thống nhất để Đồng Nai triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 51

(NLĐO)- UBND TPHCM thống nhất để tỉnh Đồng Nai triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

