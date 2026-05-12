Cận cảnh toàn tuyến đường cao tốc nối TP Đồng Nai với TPHCM trước ngày thông xe

(NLĐO)- Đơn vị thi công đang chạy nước rút hoàn thiện 16 km còn lại tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để thông xe toàn tuyến trước ngày 18-5
Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54 km đi qua địa bàn TP Đồng Nai và TPHCM. Trong đó, đoạn qua TP Đồng Nai có chiều dài hơn 34 km; qua TPHCM hơn 19 km.
Tuyến đường có điểm đầu tại Km0+000 kết nối với tuyến tránh Quốc lộ 1A (đường Võ Nguyên Giáp), phường Phước Tân, TP Đồng Nai; điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 thuộc phường Tam Long, TPHCM.
Dự án được đầu tư xây dựng với quy mô 4 đến 6 làn xe. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án gần 18.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, sau đó do một số nguyên nhân dự án được Quốc hội chấp thuận tăng vốn lên hơn 22.000 tỉ đồng.
CLIP: Cận cảnh toàn tuyến đường cao tốc nối TP Đồng Nai với TPHCM sắp thông xe
Bình luận (0)