Thời sự Đô thị

Cận cảnh toàn tuyến đường cao tốc nối TP Đồng Nai với TPHCM trước ngày thông xe

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Đơn vị thi công đang chạy nước rút hoàn thiện 16 km còn lại tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để thông xe toàn tuyến trước ngày 18-5

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54 km đi qua địa bàn TP Đồng Nai và TPHCM. Trong đó, đoạn qua TP Đồng Nai có chiều dài hơn 34 km; qua TPHCM hơn 19 km.

Tuyến đường có điểm đầu tại Km0+000 kết nối với tuyến tránh Quốc lộ 1A (đường Võ Nguyên Giáp), phường Phước Tân, TP Đồng Nai; điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 thuộc phường Tam Long, TPHCM.

Dự án được đầu tư xây dựng với quy mô 4 đến 6 làn xe. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án gần 18.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, sau đó do một số nguyên nhân dự án được Quốc hội chấp thuận tăng vốn lên hơn 22.000 tỉ đồng.

CLIP: Cận cảnh toàn tuyến đường cao tốc nối TP Đồng Nai với TPHCM sắp thông xe

Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai dài khoảng 16 km. Trong ảnh là điểm giao với đường Võ Nguyên Giáp, điểm đầu lên cao tốc

Từ xa, nút giao đã hiện lên khá rõ nét. Những đường cong mềm của các nhánh lên xuống cao tốc đã thành hình, nối liền mạch. Dọc tuyến từ cổng 11, các biển báo chỉ dẫn, thông báo “lối vào 700m - lối vào 200m…” đã được lắp đặt giúp tài xế chủ động giảm tốc, quan sát và chuyển hướng thuận lợi. Ở chiều vào cao tốc từ hướng Trảng Bom, Dầu Giây, hệ thống chỉ dẫn cũng được bố trí hợp lý, tạo cảm giác thông suốt ngay từ cửa ngõ.

Dự án đi qua 5 phường, xã gồm: Phước Tân, Tam Phước, Bình An, Long Thành và An Phước

Điểm cuối Dự án Thành phần 1 kết nối với Dự án Thành phần 2 tại nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án Thành phần 2 (TP Đồng Nai) và Dự án Thành phần 3 qua TPHCM đã được thông xe dịp cuối tháng 4-2026.

Mặt đường đã được thảm nhựa phẳng, rộng và êm. Hai bên tuyến, dải phân cách, hộ lan cùng hệ thống an toàn giao thông cơ bản đã hoàn thiện. Chỉ còn một vài vị trí, công nhân vẫn tất bật lắp đặt những hạng mục cuối cùng dưới cái nắng đầu hè.

Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua nhiều khu vực đông dân cư nên toàn tuyến sẽ thi công khoảng 6 km tường chống ồn. Công nhân thi công lắp đặt xốp nén kín tường chống ồn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đầu tư xây dựng với quy mô 4 đến 6 làn xe.

Công nhân gấp rút làm hàng rào bảo vệ bên ngoài cao tốc

Nỗ lực thi công đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh sớm về đích

