Thời sự Đô thị

Chốt ngày thông xe tạm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Đồng Nai yêu cầu thông xe tạm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 18-5 tới

Ngày 7-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Một góc đường cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu qua Đồng Nai

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 16 km, đi qua địa bàn 5 phường, xã của TP Đồng Nai gồm: Phước Tân, Tam Phước, Bình An, Long Thành và An Phước.

Đến nay, tổng giá trị thực hiện của dự án đạt hơn 2.200 tỉ đồng, đạt 90% giá trị hợp đồng đã ký.

Kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục cũng như các thủ tục cần thiết để thông xe dự án này trước ngày 18-5 tới.

Đặc biệt, các nhà thầu phải huy động tối đa nhân, vật lực, tăng cường thêm ca, kíp thi công để hoàn thành các hạng mục của dự án đảm bảo tiến độ thông xe theo yêu cầu.

Liên quan đến vướng mắc về khoảng cách an toàn đường điện cao thế 110kV với mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại km5+260, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai đánh giá việc phối hợp, triển khai nâng tĩnh không đường điện tại vị trí này giữa Sở Công Thương và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa tốt, tiến độ thực hiện chậm.

Do đó, 2 đơn vị phải khẩn trương thực hiện nâng tĩnh không đường điện cao thế tại vị trí trên, đảm bảo an toàn khi thông xe dự án.

Với dự án xây dựng đường 25C (đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19), hiện nay, mặt bằng cơ bản đã được bàn giao đủ. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tăng tốc thi công, đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 6-2026 theo cam kết.

Hiện nay, dự án Thành phần 2,3, đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu (37 km) đi qua TPHCM (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) và Đồng Nai đã được thông xe tạm từ cuối tháng 4-2026. Các xe dưới 9 chỗ được vào cao tốc và giới hạn tốc độ không quá 80 km/giờ.


