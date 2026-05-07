Vùng miền Đông Nam Bộ

Xuất hiện bò, dê và người đi bộ vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Việc người dân chăn thả gia súc, cho bò, dê đi vào đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông

UBND xã Châu Pha, TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an toàn hành lang tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đi qua địa bàn xã.

Theo UBND xã Châu Pha, qua ghi nhận thực tế sau khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác đợt 1, xuất hiện tình trạng người dân chăn thả gia súc, cho bò, dê đi vào khu vực hành lang an toàn giao thông và băng qua tuyến cao tốc.

Ngoài ra, một số người còn dừng lại trên các cầu dân sinh bắc qua cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ ném vật dụng xuống các phương tiện đang lưu thông bên dưới, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Xuất hiện gia súc tràn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Hình ảnh được chụp lại ghi nhận có bò và người đi bộ tràn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Trước thực trạng trên, UBND xã Châu Pha đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM - Ban điều hành số 8 khẩn trương khảo sát toàn tuyến qua địa bàn xã để đánh giá các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là các khu vực người dân thường xuyên qua lại hoặc chăn thả gia súc.

Đồng thời, sớm lắp đặt bổ sung hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm dừng đỗ, cấm ném vật dụng xuống tuyến cao tốc; kiểm tra, gia cố và bổ sung hàng rào bảo vệ, lưới chắn tại các vị trí còn thiếu hoặc hư hỏng nhằm ngăn người và gia súc xâm nhập vào tuyến đường.

Xuất hiện gia súc tràn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Biên Hòa về Vũng Tàu

UBND xã cũng giao Phòng Kinh tế phối hợp rà soát toàn bộ hệ thống hàng rào bảo vệ dọc tuyến, kiểm tra các cầu dân sinh băng qua cao tốc để đề xuất bổ sung biển cảnh báo, biển cấm phù hợp.

Công an xã được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực cầu dân sinh, nơi hàng rào hư hỏng hoặc thường xuyên có người dân chăn thả gia súc; kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Xuất hiện gia súc tràn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Hiện đường cao tốc đang cho phép xe dưới 9 chỗ, tốc độ tối đa 80Km

Được biết, ngay sau khi ghi nhận các nguy cơ mất an toàn giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức khảo sát thực tế dọc tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua địa bàn TPHCM để rà soát những vị trí người dân và gia súc dễ xâm nhập.

Trên cơ sở đó, các đơn vị khẩn trương bổ sung rào chắn, gia cố hàng rào bảo vệ và lắp đặt thêm biển cảnh báo nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vắng xe, Quốc lộ 51 vẫn đông trong ngày 1-5

