Kinh tế

Cận cảnh trạm đổi 2 phút/viên pin xe điện, có thể chạy tới 150 km

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trạm được thiết kế gồm 19 ô đổi pin, trang bị màn hình LED điện tử và camera giám sát quá trình thay pin

Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã mang đến trưng bày mô hình trạm đổi pin xe điện.

Trạm đổi pin xe điện

Theo quan sát, trạm được thiết kế gồm 19 ô đổi pin, trang bị màn hình LED điện tử và camera giám sát quá trình thay pin. Tuy nhiên, Petrolimex hiện chưa công bố mức giá dịch vụ.

Đáng chú ý, trên màn hình hiển thị logo Selex Motor, hãng xe máy điện Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội. Theo thông tin từ Selex Motors, người dùng không cần sạc tại nhà, không mất thời gian chờ pin, chỉ với 2 phút đổi pin có thể di chuyển lên tới 150 km.

Hiện nay, Selex Motors đã và đang hợp tác với nhiều hãng xe điện khác trên thị trường như Dat Bike… hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái pin dùng chung.

Cận cảnh trạm đổi 2 phút/viên pin xe điện, có thể chạy tới 150 km- Ảnh 1.

Trạm đổi pin của Petrolimex Ảnh: Hoàng Triều

Cận cảnh trạm đổi 2 phút/viên pin xe điện, có thể chạy tới 150 km- Ảnh 2.

Người dân trải nghiệm trạm đổi pin của Petrolimex

Tính đến nay, Selex Motors đã xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 95 trạm đổi pin tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng…, và đang tiếp tục mở rộng nhanh chóng để phủ sóng toàn quốc. Mỗi trạm được vận hành tự động 24/7.

Cận cảnh trạm đổi pin của Petrolimex

Trong khi đó, thị trường đổi pin xe máy điện đang bắt đầu sôi động. Hãng xe điện VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng mới đây đã công bố kế hoạch ra mắt xe máy điện có thể đổi pin đi kèm 1.000 trạm đổi pin đầu tiên từ tháng 10, mở rộng lên 50.000 trạm trong năm nay, tiến tới mục tiêu là 150.000 trạm trên toàn quốc.

Các mẫu xe máy điện đổi pin có thiết kế tương tự bản kèm pin, khác biệt ở khoang chứa hai pin tháo lắp được, dung lượng 1,5 kWh/pin. Khách hàng có thể thuê 1-2 pin, phí thuê 200.000 đồng/pin/tháng, phí đổi pin 9.000 đồng/lần, quãng đường tối đa 85 km/pin.

Việc đổi pin diễn ra đơn giản thông qua mở ứng dụng, quét mã QR, máy nhả pin chỉ trong vài phút.

Trước đó, TMT Motors cũng tuyên bố đầu tư mạnh vào xe máy điện và trạm đổi pin. Cuối tháng 7, doanh nghiệp này cho biết sẽ mở bán 5 mẫu xe máy điện vào quý IV, đồng thời xây dựng hệ thống trạm sạc và đổi pin công cộng.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết chưa được TMT Motors hé lộ. Chưa rõ doanh nghiệp này có ý định triển khai bao nhiêu trạm sạc, chi phí ra sao, trạm đầu tiên mở ở đâu hay khi nào hoạt động, chỉ biết mỗi trạm dự kiến có 5-72 viên pin.

 

