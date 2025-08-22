HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VinFast lắp 50.000 trạm đổi pin xe máy điện, chỉ 9.000 đồng 1 lần đổi

Nguyễn Hải

(NLĐO) - VinFast triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện và ra mắt các dòng xe máy điện đổi pin trên quy mô toàn quốc.

Hãng xe điện VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng thông báo từ hôm nay, 22-8, hãng mở rộng chính sách chuyển đổi xanh ra toàn quốc, thay vì chỉ thí điểm tại Hà Nội, TP HCM và An Giang. 

Theo đó, khách mua ôtô VinFast sẽ được ưu đãi 4% giá niêm yết. Ngoài ra, hãng hỗ trợ lãi suất 3%/năm trong ba năm cho khách vay mua xe cá nhân và 4%/năm cho khách vay mua xe vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform.

Với xe máy điện, khách hàng được giảm trực tiếp 10% giá xe. Người mua xe cá nhân có thể vay trả góp đến 80% giá trị, chỉ cần trả 10% ban đầu để nhận xe. Khách hàng mua xe vận doanh trên nền tảng Xanh SM được vay tối đa 90% giá xe, nhận xe với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời hưởng chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm. VinFast cũng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho xe máy điện từ 21-8 đến 31-12-2025.

VinFast lắp 150 trạm đổi pin xe máy điện - Ảnh 1.

Mô hình trạm đổi pin xe máy điện của VinFast

Ngoài ra, người dùng ôtô, xe máy điện VinFast trên toàn quốc, vẫn được miễn phí sạc pin tại hệ thống V-Green đến 30-6-2027 (ôtô) và 31-5-2027 (xe máy). 

Đặc biệt, hãng xe này cho biết triển khai hệ thống đổi pin với 150.000 trạm trong ba năm tới, trong đó 1.000 trạm đầu tiên sẽ được lắp đặt ngay tháng 10, hướng đến 50.000 trạm vào cuối năm nay.

Các mẫu xe máy điện đổi pin có thiết kế tương tự bản kèm pin, khác biệt ở khoang chứa hai pin tháo lắp được, dung lượng 1,5 kWh/pin. Khách hàng có thể thuê 1-2 pin, phí thuê 200.000 đồng/pin/tháng, phí đổi pin 9.000 đồng/lần, quãng đường tối đa 85 km/pin.

Dòng xe đầu tiên ra mắt theo hình thức đổi pin là Evo Max, giá 20 triệu đồng, trình làng tháng 10. Sau đó, ba mẫu khác gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng) và Drift Max (39,9 triệu đồng) sẽ được giới thiệu ngay trong năm nay.

Bên cạnh đó, VinFast vẫn duy trì phiên bản kèm pin cho khách muốn sở hữu trọn gói, đồng thời cho phép lựa chọn thuê pin nhưng tự sạc tại nhà

Tin liên quan

Lên đời xe máy điện VinFast, khách hàng khẳng định: “Mức giá quá tốt, không thể tốt hơn”

Lên đời xe máy điện VinFast, khách hàng khẳng định: “Mức giá quá tốt, không thể tốt hơn”

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" tại TP HCM thu hút khách hàng đến trải nghiệm, đổi xe máy xăng cũ lấy xe máy điện VinFast

VinFast mang nhiều ưu đãi cho khách hàng đến sự kiện đổi xe máy xăng lấy xe máy điện trên cả nước

VinFast tiếp tục mở rộng chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện” tại nhiều tỉnh, thành phố với loạt ưu đãi chưa từng có.

VinFast bán 11.479 ô tô điện chỉ trong tháng 7

(NLĐO) - Số xe du lịch của các hãng bán ra trong tháng 7 chỉ đạt chưa tới 23.000 chiếc, giảm 3% so với tháng 6 trước đó.

xe máy điện Vinfast pin đổi pịn trạm trạm đổi pin xe máy điện
