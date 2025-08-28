HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Grab Việt Nam đề xuất xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện công cộng

Thái Phương

(NLĐO) - Cần sớm hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn về đầu sạc pin, trạm sạc, đổi pin, bảo đảm hệ thống này có thể được dùng chung giữa các hãng xe điện.

Tại Diễn đàn kinh tế xanh với chủ đề “Phát triển bền vững 2025: Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức sáng 28-8 ở TP HCM, câu chuyện về hạ tầng xe điện tiếp tục trở thành tâm điểm thảo luận. 

Cần sớm có bộ tiêu chuẩn trạm sạc xe điện

Bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại Grab Việt Nam, kiến nghị sớm ban hành và hoàn thiện bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến đầu sạc pin, trạm sạc và hệ thống đổi pin, bảo đảm các hãng xe có thể sử dụng chung một hạ tầng. Đây không chỉ là điều kiện cần cho tiến trình chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải mà còn là nền tảng để Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero.

Tuy nhiên, bất cứ sự thay đổi nào, dù là mục đích tốt, cũng sẽ gây ra những xáo trộn. Theo bà, để chuyển đổi xe điện một cách hiệu quả và bền vững, cần phải có hệ sinh thái đi kèm, từ hệ thống trạm sạc, điện sạc, đến cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa. Một trong những quan ngại hàng đầu hiện nay là sự sẵn sàng của hệ thống sạc xe điện và năng lực của lưới điện.

Grab Việt Nam đề xuất xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện công cộng- Ảnh 1.

Các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý trao đổi tại Diễn đàn kinh tế xanh ngày 28-8

Tài xế công nghệ và giao hàng là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên của lộ trình chuyển đổi. Một khảo sát của Grab gần đây với các đối tác tài xế, cho thấy chi phí đầu tư phương tiện cao, trong khi việc tiếp cận nguồn tài chính hỗ trợ còn nhiều trở ngại: không có công việc ổn định, không có tài sản bảo đảm để tham gia các gói vay với lãi suất tốt. Xe điện chưa phù hợp với công việc (quãng đường di chuyển với mỗi lần sạc còn ngắn, thời gian sạc pin dài)

Trạm sạc xe điện dùng chung

Hạ tầng hỗ trợ xe điện chưa thuận tiện và ổn định: số lượng và sự thuận tiện của trạm sạc pin, đổi pin thấp, điện lưới sạc không ổn định, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao…

"Phần lớn tài xế khảo sát cho biết họ đang đi thuê trọ, và chỉ số ít tài xế cho biết họ có thể sạc xe điện qua đêm tại nhà. Vì vậy, cần ưu tiên và tập trung cho việc chuẩn bị hạ tầng và hỗ trợ hiệu quả cho hệ sinh thái xe điện, thúc đẩy sự phối hợp giữa các bên trong hệ sinh thái. 

Cần chiến lược xây dựng hệ thống trạm sạc điện công cộng trên địa bàn, nhanh chóng phủ sóng hệ thống trạm sạc điện, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thuận lợi của phương tiện sử dụng năng lượng sạch" – bà Đặng Thùy Trang đề xuất.

Grab Việt Nam đề xuất xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện công cộng- Ảnh 3.

Các doanh nghiệp kiến nghị sớm công bố và cập nhật thông tin chính thức về hệ thống trạm sạc xe điện để người dân, doanh nghiệp được biết; tích hợp thông tin lên các nền tảng công nghệ…

Ngoài ra, cần sớm hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về đầu sạc pin của xe điện và trạm sạc, đổi pin, bảo đảm hệ thống trạm sạc điện, đổi pin có thể được dùng chung rộng rãi giữa các hãng xe điện. Sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn an toàn đối với việc sử dụng, sạc xe điện tại nhà riêng, nhà trọ, nhà chung cư, khu dân cư… 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện các doanh nghiệp ở TP HCM đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi sang xe điện. 

Tin liên quan

Đề xuất mới về 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

Đề xuất mới về 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

(NLĐO) - Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện, quán cà phê lắp đặt trụ sạc xe điện có thể phải lắp công tơ đo đếm điện riêng.

Đề xuất TP HCM trợ giá cho người dân đổi xe xăng sang xe điện

(NLĐO) – Để khuyến khích người dân thay xe xăng cũ bằng xe điện, TP HCM có thể hỗ trợ bằng khoản trợ giá trực tiếp, ưu đãi thủ tục đăng ký, biển số…

Thêm "ông lớn" đề xuất hỗ trợ người dân TP HCM mua xe điện

(NLĐO) – Giảm lãi suất khi mua xe trả góp, miễn phí sạc pin, lệ phí trước bạ, giảm giá xe… là chính sách hỗ trợ của Vingroup khi người dân mua xe điện

