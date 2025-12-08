Cận cảnh trụ sở đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cận cảnh trụ sở đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Trụ sở làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đặt tại Công viên phần mềm số 2 - phường Hải Châu

Ngày 8-12, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng Đặng Đình Đức, cho biết trụ sở làm việc của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) - tại Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện.

VIFC đặt trụ sở làm việc tại tầng 1 và tầng 5 khối nhà ICT1 - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, phường Hải Châu.

Trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Tầng 1 của khối nhà ICT1 – Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 đặt trụ sở của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Trụ sở làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng

Ông Đức cho biết Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Tài chính vẫn chưa được ban hành. Tuy nhiên, theo kế hoạch, Chính phủ dự kiến công bố quyết định thành lập vào ngày 19-12.

Ngay sau khi Chính phủ công bố, Đà Nẵng sẽ tổ chức khai trương Trung tâm Tài chính. Trụ sở này sẽ được sử dụng cho bộ phận cơ quan điều hành và một số thành viên ban đầu của Trung tâm.

Trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Hiện việc cải tạo không gian làm việc tại tầng 1 và tầng 5 đã cơ bản hoàn thành

Theo ông Đức, đây chỉ là giai đoạn khởi động. Giai đoạn tiếp theo sẽ trông đợi vào việc hoàn thành tòa nhà 20 tầng, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý II-2026. Khi tòa nhà đi vào sử dụng, toàn bộ thành viên của Trung tâm Tài chính sẽ được chuyển sang làm việc tại đây.

Trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động - Ảnh 3.

Trụ sở làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động - Ảnh 4.

Công viên phần mềm số 2 gồm tòa nhà ICT1, ICT2 và ICT, được xây dựng trên tổng diện tích đất 2,8ha tại phường Hải Châu

Về chức năng, cơ quan điều hành của Trung tâm Tài chính sẽ trực tiếp phụ trách toàn bộ các lĩnh vực theo nhiệm vụ được quy định trong Nghị định thành lập, bao gồm cả công tác cấp phép và thẩm định hồ sơ liên quan.

Trước đó, ngày 24-10, UBND thành phố có công văn thống nhất cải tạo không gian làm việc tầng 1 và tầng 5 khối nhà ICT1 – Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) để làm trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Thành phố cũng thống nhất chủ trương sử dụng khối ICT 20 tầng để tổ chức hoạt động cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, thành phố cũng bố trí khu đất hơn 6ha nằm sát biển, đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp để xây dựng vùng lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng với định hướng phát triển các trụ cột chính như tài chính xanh, tài chính thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dịch vụ tài chính dành cho người không cư trú, thương mại xuyên biên giới, cùng với các lĩnh vực thử nghiệm tài sản số, tiền số và thanh toán kỹ thuật số.

Ngoài ra, trung tâm sẽ ưu tiên thu hút các quỹ đầu tư nước ngoài, quỹ đầu tư mạo hiểm quy mô nhỏ, phát triển công nghệ tài chính (fintech) và khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, đồng thời xây dựng hệ sinh thái dịch vụ pháp lý – tư vấn chuyên sâu.

Tin liên quan

Hé lộ địa điểm dự kiến đặt Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM

Hé lộ địa điểm dự kiến đặt Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM

(NLĐO)- Tầng 6 tòa nhà Sihub sẽ được dành cho không gian của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM sẽ đi vào hoạt động trong tháng 12

(NLĐO) - TP HCM phấn đấu đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động trong tháng 12 năm nay, cam kết tạo môi trường hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư

TP HCM lập tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế

(NLĐO) – Tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM gồm 10 thành viên với nhiều chuyên gia đầu ngành

Đà Nẵng Trung tâm tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo