TP HCM lập tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Bí thư Thành ủy TP HCM kiêm Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thành lập Tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (tổ tư vấn).

Ban chỉ đạo gồm các thành viên như PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban chính sách, chiến lược trung ương, làm Tổ trưởng; tổ phó là TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM.

Các thành viên gồm nhiều chuyên gia kinh tế đầu ngành trong và ngoài nước, như TS Cấn Văn Lực, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, TS Võ Trí Thành, ông Don Lam – Tổng giám đốc VinaCapital, TS Lê Anh Tuấn – Tổng giám đốc Dragon Capital…

Tổ tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn chiến lược; góp ý, phản biện chính sách giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM chỉ đạo triển khai hiệu quả xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

TP HCM hợp tác với sàn Nasdaq (Mỹ) thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Trong đó, nghiên cứu, tư vấn, góp ý, phản biện về các chương trình xúc tiến, thu hút nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ pháp lý và tổ chức tư vấn quốc tế và trong nước đầu tư và hoạt động trong trung tâm tài chính quốc tế; tư vấn xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế, sàn giao dịch quốc tế, các đối tác về phát triển trung tâm tài chính quốc tế; hợp tác với các Trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới…

Trước đó, Sở Tài chính TP HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Sàn Giao dịch chứng khoán Nasdaq ở New York (Mỹ). Đây là bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác giữa TP HCM và Nasdaq nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM - một trong những mục tiêu trọng điểm của thành phố đến năm 2030.