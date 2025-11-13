HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM lập tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Thái Phương

(NLĐO) – Tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM gồm 10 thành viên với nhiều chuyên gia đầu ngành

Bí thư Thành ủy TP HCM kiêm Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thành lập Tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (tổ tư vấn). 

TIN LIÊN QUAN

Ban chỉ đạo gồm các thành viên như PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban chính sách, chiến lược trung ương, làm Tổ trưởng; tổ phó là TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM.

Các thành viên gồm nhiều chuyên gia kinh tế đầu ngành trong và ngoài nước, như TS Cấn Văn Lực, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, TS Võ Trí Thành, ông Don Lam – Tổng giám đốc VinaCapital, TS Lê Anh Tuấn – Tổng giám đốc Dragon Capital…

Tổ tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn chiến lược; góp ý, phản biện chính sách giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM chỉ đạo triển khai hiệu quả xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

- Ảnh 2.

TP HCM hợp tác với sàn Nasdaq (Mỹ) thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Trong đó, nghiên cứu, tư vấn, góp ý, phản biện về các chương trình xúc tiến, thu hút nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ pháp lý và tổ chức tư vấn quốc tế và trong nước đầu tư và hoạt động trong trung tâm tài chính quốc tế; tư vấn xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế, sàn giao dịch quốc tế, các đối tác về phát triển trung tâm tài chính quốc tế; hợp tác với các Trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới…

Trước đó, Sở Tài chính TP HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Sàn Giao dịch chứng khoán Nasdaq ở New York (Mỹ). Đây là bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác giữa TP HCM và Nasdaq nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM - một trong những mục tiêu trọng điểm của thành phố đến năm 2030.

Tin liên quan

Thủ tướng: Cần chính sách ưu đãi, vượt trội tại Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng: Cần chính sách ưu đãi, vượt trội tại Trung tâm tài chính quốc tế

(NLĐO)- Chính phủ họp chuyên đề về 8 nghị định liên quan Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm về trung tâm tài chính quốc tế TP HCM

(NLĐO) - Theo ông Don Lam, Tổng Giám đốc và là cổ đông sáng lập VinaCapital, nhiều nhà đầu tư rất quan tâm về trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM

Cú hích cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM

Việc TP HCM hợp tác với sàn chứng khoán Nasdaq cùng những cam kết là cú hích mới cho chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

