Thời sự

Cần Giờ đi Vũng Tàu chỉ 10 phút

Ngọc Quý

(NLĐO) - Vingroup đề xuất xây dựng tuyến đường và cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu, rút thời gian đi lại còn 10 phút, dự kiến khởi công năm 2026.

Tập đoàn Vingroup vừa trình UBND TPHCM báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường và cầu nối Cần Giờ – Vũng Tàu theo phương thức PPP (hợp đồng BT). Đây là công trình hạ tầng ven biển quy mô lớn, kết hợp cả đường bộ, hầm và cầu vượt biển, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 104.400 tỉ đồng do nhà đầu tư tự huy động.

Đường và cầu vượt biển hơn 104.000 tỷ: Cần Giờ – Vũng Tàu chỉ 10 phút - Ảnh 1.

Đường và cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến rút ngắn thời gian đi lại chỉ còn 10 phút

 11 km cầu vượt biển

Theo đề xuất, tuyến kết nối này sẽ bắt đầu từ đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ) và kết thúc tại đường 30/4 (phường Tam Thắng, TPHCM), băng qua khu vực vịnh Ghềnh Rái – một khu vực có địa chất và thủy văn phức tạp. Dự án gồm hơn 14 km công trình, trong đó có gần 11 km cầu vượt biển và hơn 3 km hầm, được thiết kế với tốc độ 80 km/giờ, 6 làn cơ giới và các hạng mục an toàn, chiếu sáng, thoát nước theo tiêu chuẩn đô thị ven biển.

Vingroup cho biết đây sẽ là tuyến kết nối trực tiếp đầu tiên giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển từ 90 - 120 phút xuống còn 10 phút. Khi hoàn thành, tuyến này được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 51, hỗ trợ khai thác cảng Cái Mép - Thị Vải, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp Long Sơn và du lịch sinh thái Cần Giờ.

Dự án cần khoảng 137,5 ha đất và mặt biển, trong đó phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ do TPHCM chủ trì. Nhà đầu tư chịu toàn bộ chi phí trong tổng vốn dự án, còn Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất đối ứng theo quy định của Nghị định 257/2025. Vingroup cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhất là khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ – nơi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Dự kiến sẽ khởi công vào năm 2026 

Do tính chất đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp, Vingroup đề xuất thành phố xem xét lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt, thay vì đấu thầu cạnh tranh. Tập đoàn cho rằng việc kéo dài thủ tục lựa chọn sẽ ảnh hưởng tiến độ phát triển vùng ven biển và chuỗi logistics phía Nam.

Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến sẽ khởi công vào năm 2026 hoàn thành vào năm 2029. Nhà đầu tư cũng kiến nghị thành phố xem xét các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến tại những khu đất thanh toán để bảo đảm hiệu quả khai thác và cân đối tài chính.

Vingroup đề nghị UBND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư, thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cho phép triển khai theo hợp đồng BT, làm cơ sở thực hiện một trong những dự án hạ tầng ven biển lớn nhất khu vực phía Nam hiện nay.

tập đoàn vingroup Vũng Tàu TPHCM cầu vượt biển Cần Giờ cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu
    Thông báo