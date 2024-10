Căn hộ giá chỉ hơn 1 tỉ đồng

Theo thống kê từ Batdongsan.com.vn, đến hết quý III/2024, Bình Dương có 14 dự án căn hộ đang chào bán, như: Phú Đông Skyone, Bcons City Dĩ An, Bcons Avenue; The Felix Thuận An; Uni Complex Becamex... với mức giá trung bình 1,2-1,5 tỉ đồng/căn 1 phòng ngủ; từ 1,8 - 2,2 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ.



Có nhiều lợi thế

Ông Trương Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS, chuyên môi giới bất động sản), nhận định thị trường căn hộ ở Bình Dương đang sôi động hơn các địa phương lân cận vì nhu cầu nhà ở của giới trẻ, của các chuyên gia, người lao động và người dân địa phương đều rất cao. Ngoài ra, nhu cầu mua để đầu tư và cho thuê cũng tăng do mức giá bán đang khá dễ chịu.

"Căn hộ tại hai dự án The Felix, TT Avio mà chúng tôi đang bán chỉ từ 31-32 triệu đồng/m2, tính ra chỉ 1,2 - 1,9 tỉ đồng/căn là rất hợp lý so với TP HCM hay Đồng Nai nhưng chất lượng căn hộ không hề thua kém.

Nguyên nhân là do chi phí đầu tư xây dựng căn hộ ở Bình Dương nên giá bán ra chỉ bằng 50% các địa phương dù cùng phân khúc. Vì vậy, mà người trẻ rất thích chọn mua căn hộ giá 1-2 tỉ đồng ở Bình Dương" - ông Tú lý giải.

Một dự án nhà ở tại Bình Dương thu hút người mua ngay từ khi giới thiệu

Ngoài ra, hạ tầng giao thông ngày càng phát triển đang rút dần khoảng cách giữa Bình Dương với TP HCM và các địa phương khác. Điển hình là cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Bình Phước kết nối Vành đai 2 (cầu Gò Dưa) và nối vào đường Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… của TP HCM nên thời gian qua Bình Dương thu hút rất đông chủ đầu tư và người mua nhà.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, dẫn số liệu thống kê cho thấy mức độ quan tâm của người tiêu dùng đến bất động sản Bình Dương quý III/2024 tăng 32% so với cùng kỳ. Trong khi các địa phương khác như Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai chỉ tăng 17% - 22%.

"Kinh tế công nghiệp từ lâu đã là trụ cột trong phát triển thị trường bất động sản Bình Dương. Đặc biệt, chung cư tại Bình Dương là phân khúc thu hút sự quan tâm lớn, tập trung ở những khu vực gần TP HCM như Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bàu Bàng với kết quả quý III/2024 dự kiến tăng lần lượt 20%, 11% và 10% so với quý II/2024" - ông Tuấn thông tin.

Cũng theo chuyên trang mua bán nhà đất lớn nhất Việt Nam, nguồn cung bất động sản ở Bình Dương đang chiếm ưu thế ở khu vực phía Nam. Với lợi thế an cư, mức độ quan tâm bất động sản tại tỉnh chủ yếu đến từ nhu cầu người dân địa phương và lân cận. Là tỉnh có lợi thế lớn về cơ sở hạ tầng, tỉ lệ đô thị hóa và triển vọng quy hoạch tích cực, thời gian tới Bình Dương dự kiến đón nhận nhiều chính sách hỗ trợ thị trường nên có thể là địa phương thu hút sự thiếu hụt nguồn cung của các tỉnh.

Quỹ đất lớn, thủ tục nhanh

Theo ghi nhận, từ vài năm trước, nhiều chủ đầu tư đã dịch chuyển từ TP HCM sang Bình Dương để triển khai dự án. Và hiện tại, xu hướng này vẫn tiếp tục và ngày càng mạnh mẽ ở cả phân khúc nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Trong lúc Công ty CP Tập đoàn Kim Oanh đang triển khai một loạt dự án nhà ở xã hội với giá chỉ dưới 1 tỉ đồng thì các chủ đầu tư khác lại rầm rộ xây dựng các dự án nhà ở thương mại giá 1-2 tỉ đồng.

Cụ thể, sau khi Phú Đông Group triển khai thành công dự án Phú Đông Skyone (TP Dĩ An, giáp TP HCM) giá bán 1,3-1,5 tỉ đồng/căn hộ đã thu hút nhiều tập đoàn khác mạnh dạn triển khai dự án ở Bình Dương.

Điển hình như ông Nguyễn Quốc Cường, trước khi thay mẹ điều hành Công ty Quốc Cường Gia Lai vào tháng 7, đã lãnh đạo Công ty CP C- Holdings với vai trò Chủ tịch HĐQT, triển khai tới 12 dự án tại Bình Dương, trong đó có 3 dự án đã định hình gồm: C-SlyView, The Felix, Maison.

Ông Cường cho biết sở dĩ C- Holdings "đổ về" Bình Dương là vì thời gian qua, nhiều dự án ở TP HCM bị "tắc" pháp lý, trong khi quỹ đất tại Bình Dương còn rất dồi dào, cạnh TP HCM nhưng chi phí đầu tư dự án còn khá thấp, các hồ sơ thủ tục triển khai dự án được xử lý khá nhanh nên nhiều chủ đầu tư đã tích cực triển khai dự án ở Bình Dương, trong đó có C-Holdings.

"Căn hộ 1-2 phòng ngủ ở Bình Dương có giá bán chỉ 1,2-2 tỉ đồng/căn rất phù hợp với các chuyên gia, người lao động thu nhập ổn định từ 15-20 triệu đồng/tháng nên những người chưa có nhà đang làm việc ở Bình Dương và TP HCM đều quan tâm. Bởi, họ có thể vay mua căn hộ và trả bằng chính đồng lương của mình" - ông Cường nói.

Trong khi đó, Đồng Nai cũng có lợi thế về vị trí và quỹ đất lớn nhưng cơ sở hạ tầng kết nối chưa hoàn chỉnh bằng Bình Dương, khâu thủ tục pháp lý cho dự án cũng chưa được thuận lợi nên phần nào kém thu hút các chủ đầu tư.

Lý giải vì sao Bình Dương có thể theo đuổi phân khúc nhà 1,2 - 1,5 tỉ đồng trong khi tại TP HCM loại nhà này gần như đã "tuyệt chủng", các địa phương khác cũng khá khan hiếm, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư Công ty DKRA Group, chỉ ra một số nguyên nhân. Thứ nhất, mặt bằng giá đất tại Bình Dương còn khá thấp so với TP HCM, qua đó góp phần tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có thể phát triển những dòng sản phẩm căn hộ có diện tích và chất lượng tương đương với mức giá phải chăng hơn.

Bên cạnh đó, được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" của cả nước, Bình Dương thu hút một lượng lớn lao động nhập cư từ các nơi khác đến làm việc trong các khu công nghiệp/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhóm đối tượng lao động trẻ này có nhu cầu nhà ở rất lớn nhưng khả năng tài chính còn hạn chế. Các chủ đầu tư dự án nhà ở tại Bình Dương nhận thấy điều này và nỗ lực "may đo" sản phẩm của mình nhằm đáp ứng nhu cầu cho nhóm đối tượng trên.

"Căn hộ diện tích nhỏ từ 40 - 50 m2, bố trí 1 phòng ngủ hay 2 phòng ngủ, giá dao động dưới 1,5 tỉ đồng theo tôi sẽ vẫn là dòng sản phẩm tiềm năng, thu hút tốt sự quan tâm lớn nhất thị trường do đáp ứng tốt nhu cầu an cư ở những gia đình trẻ. Tuy nhiên, nguồn cung mới loại hình này trong thời gian tới sẽ khó mở rộng ở nhiều địa phương mà chỉ tập trung tại TP Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một thuộc Bình Dương hay một số ít huyện vùng ven giáp ranh TP HCM như Bến Lức (Long An), Nhơn Trạch (Đồng Nai)…" - ông Thắng nói.

Nhu cầu thực là lợi thế lớn nhất Theo ông Đinh Minh Tuấn, thị trường bất động sản Bình Dương đang có nhiều động lực phát triển. Trong đó, nhu cầu nhà ở thực là lợi thế lớn nhất. "Mặt bằng giá nhà ở Bình Dương tốt so với TP HCM, lại là vị trí cửa ngõ giao thương và trung tâm công nghiệp hàng đầu Việt Nam... nên nhu cầu nhà ở của người dân địa phương và vùng lân cận rất cao" - ông Tuấn lý giải.