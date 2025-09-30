Đức Phúc lần đầu lên tiếng về ồn ào bị trang tin quốc tế quy chụp giới tính

Đức Phúc gây bão toàn cầu với "Phù Đổng Thiên Vương"

Đức Phúc ngày trở về sau chiến thắng

Ngay sau khi đăng quang "Intervision Song Contest 2025", Đức Phúc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế.

Trong đó, màn trình diễn với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" đã được loạt cơ quan truyền thông uy tín toàn cầu như CNN, Reuters, BBC, The Straits Times, Lenta, Regnum đưa tin cũng như dành lời khen ngợi cho chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Nhiều trang tin hàng đầu như Ria Novosti, Regnum, Lenta… đều đưa tin và dành lời khen ngợi cho Đức Phúc.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số trang tin quốc tế đăng tin quy chụp Đức Phúc là nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBT dấy lên nhiều ồn ào trên mạng xã hội.

Nói về thông tin này, Đức Phúc chia sẻ: "Từ lúc chiến thắng đến giờ, Đức Phúc không có nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội nên những thông tin như vậy Phúc cũng nhận được từ ê-kip của mình. Có một điều may mắn là Phúc chưa kịp biết bất cứ thông tin gì thì BTC chương trình đã nhắn tin xin lỗi, động viên Phúc đừng lo lắng với tất cả thông tin đó.

BTC cũng không hề mong muốn những thông tin đó xảy ra, mong Phúc có thể tập trung vào chiến thắng vừa rồi của bản thân và chắc chắn BTC sẽ có những biện pháp xử lý những thông tin sai lệch đó. Phúc cảm thấy rất biết ơn tình cảm mà chương trình dành cho mình".

Đức Phúc không quan tâm đến tin đồn

Nhân đây, Phúc muốn chia sẻ rằng Phúc chưa bao giờ quan tâm về những thông tin như vậy. Vì đó là những thông tin chưa hề có sự chứng thực hay một sự kiểm chứng nào. Họ chỉ nói theo một hướng cá nhân từ những điều họ nhìn thấy hoặc có những lý do gì đó khiến họ phải lên những bài báo với những thông tin như vậy. Phúc rất không đồng tình với việc đó và cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm khi họ lên thông tin mà chưa có sự kiểm chứng nào.

Hơn hết, Phúc đã nhận được sự trấn an từ BTC và chắc chắn sẽ có những biện pháp xử lý về những bài báo và thông tin sai lệch như vậy nên Phúc không còn thấy lo lắng về điều này.