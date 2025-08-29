HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

“Không hài lòng” với Nga, Mỹ duyệt bán tên lửa hành trình cho Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy “không hài lòng” trước các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được Nga thực hiện vào ngày 28-8.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay Tổng thống Donald Trump dự định thảo luận thêm về vấn đề này sau.

“Ông ấy không hài lòng trước tin tức này nhưng cũng không ngạc nhiên. Đây là hai quốc gia đã có xung đột từ rất lâu. Các cuộc tấn công của Nga rất nguy hiểm… Còn các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại đáng kể cho các nhà máy lọc dầu của Nga vào tháng 8” - bà Leavitt nói.

“Không hài lòng” với Nga, Mỹ duyệt bán tên lửa hành trình cho Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8. Ảnh: AP

Kể từ khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga gặp nhau tại Alaska gần hai tuần trước, vẫn chưa có nhiều tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine bất chấp những nỗ lực đàm phán của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt giao tranh.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff phát biểu với đài Fox News rằng ông sẽ gặp đại diện Ukraine tại New York - Mỹ trong tuần này. Cuộc gặp dự kiến ​​diễn ra vào ngày 29-8.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc ngày 28-8 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán tên lửa hành trình phóng từ trên không và các thiết bị liên quan cho Ukraine với giá ước tính 825 triệu USD.

Theo đó, Kiev có thể nhận được 3.350 tên lửa tầm xa tích hợp GPS và hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử đi kèm, với tầm bắn hàng trăm km.

Một nguồn tin tiết lộ thương vụ tiềm tàng này được Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan tài trợ cùng với nguồn bổ sung thông qua chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc nhấn mạnh hợp đồng trên sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một quốc gia đối tác, vốn là lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết Kiev đã đảm bảo được 1,5 tỉ USD từ các đồng minh châu Âu để mua vũ khí của Mỹ, một phần của cơ chế "củng cố quốc phòng cho Ukraine”.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-8 cho biết lực lượng Nga đã đánh chìm tàu ​​trinh sát Simferopol của Ukraine bằng một cuộc tấn công bằng UAV. Tàu bị tấn công tại vùng đồng bằng sông Danube, một phần thuộc khu vực Odessa của Ukraine. 
Kiev đã xác nhận cuộc tấn công. 
Tờ Kiev Independent dẫn lời một phát ngôn viên của hải quân Ukraine nói rằng phần lớn thủy thủ đoàn đều an toàn và hoạt động tìm kiếm một số thủy thủ mất tích vẫn đang tiếp tục.

Nga Ukraine tổng thống donald trump xung đột tên lửa
