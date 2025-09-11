Cân nhắc kỹ khi chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại hội thảo "Cặp Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Tân Sơn Nhất: phương án khai thác định hình cửa ngõ hàng không quốc gia, hướng tới trung tâm trung chuyển khu vực trong kỷ nguyên mới", do Học viện Hàng không Việt Nam phối hợp cùng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý - Đại học Kinh tế TP HCM, tổ chức ngày 11-9.

TS Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không, cho biết dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ hình thành một hệ thống cảng hàng không kép - cửa ngõ hàng không quốc gia và hạt nhân trung chuyển khu vực. Từ đó góp phần hiện thực hóa tầm nhìn nâng cao vị thế Việt Nam, xây dựng điểm đến hấp dẫn về đầu tư, thương mại, du lịch, logistics và các dịch vụ hàng không chất lượng cao.

Tuy nhiên, xây dựng được một cảng hàng không quy mô như Long Thành đã khó, đưa vào khai thác hiệu quả, bền vững còn khó hơn.

Vì thế, TS Nguyễn Thị Hải Hằng góp ý cần phân vai - phối hợp hệ thống sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất để xác định chức năng, thị phần và cấu hình mạng đường bay hợp lý để tối ưu hóa nguồn lực, tránh chồng chéo, nâng hiệu quả tổng thể vùng đô thị - vùng kinh tế.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện kết nối đường bộ, đường sắt, metro và dịch vụ trung chuyển để sân bay Long Thành trở thành trung tâm giao thông vùng - quốc gia, rút ngắn thời gian tiếp cận, tăng năng suất chuỗi logistics.

Hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng. Theo các chuyên gia, những quyết định về phương án khai thác cặp sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất sẽ tác động trực tiếp đến người dân và các bên liên quan.

Nghiên cứu kỹ nhu cầu của hành khách

TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc tổ chức khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành thế nào nên dựa trên nhu cầu của hành khách và theo từng bước, từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn quan trọng hơn sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành vẫn khai thác một số tuyến quốc tế và giai đoạn đầu có thể tập trung nhiều hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, chuyển toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa, hay sửa chữa bảo dưỡng máy bay của sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành.

"Để khai thác hiệu quả giữa 2 sân bay cần nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy nhu cầu của người dân, hành khách trong và ngoài nước làm thước đo. Bao nhiêu hành khách chấp nhận chuyển tuyến khi ga quốc tế cách ga quốc nội từ trên 40 km? Nếu hành khách không chấp nhận chuyển tuyến, giải pháp nào để hiệu quả cho cả sân bay và các hãng hàng không…" – KTS Ngô Viết Nam Sơn đặt vấn đề.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng khẳng định tới nay chưa có phương án khai thác nào giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành được quyết định, vẫn đang ghi nhận, lấy ý kiến...

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết việc đầu tư sân bay Long Thành và tổ chức khai thác là chưa có tiền lệ, là vấn đề lớn, quan trọng và tác động tới kinh tế xã hội, nhất là bài toán phải làm sao tiếp tục phát huy vai trò của sân bay Tân Sơn Nhất.

"Đến hôm nay, chưa có một phương án khai thác nào được quyết định, lựa chọn. Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp, xem xét tới những một số phương án khác. Sẽ có phương án tối ưu nhất, hiệu quả cao nhất trên nguyên tắc không làm đứt gãy vận tải hàng không" – ông Uông Việt Dũng thông tin.

Trước đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo và xin ý kiến về phương án phân chia khai thác giữa sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, trong bối cảnh Long Thành dự kiến đưa vào vận hành năm 2026. Theo ACV, liên danh Incheon Airport (IAC) – đơn vị tư vấn quản lý, khai thác sân bay Long Thành - đề xuất hai phương án khai thác. Phương án 1: Chuyển toàn bộ chuyến quốc tế sang sân bay Long Thành, còn sân bay Tân Sơn Nhất khai thác nội địa; sân bay Long Thành cũng sẽ tiếp nhận một phần nhỏ sản lượng nội địa để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển. Phương án 2: Giữ lại một phần chuyến quốc tế cự ly ngắn (<1.000 km) ở sân bay Tân Sơn Nhất.



