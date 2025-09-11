Cân nhắc kỹ khi chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cân nhắc kỹ khi chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Những quyết định về phương án khai thác cặp sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất sẽ tác động trực tiếp đến người dân và các bên liên quan…

Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại hội thảo "Cặp Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Tân Sơn Nhất: phương án khai thác định hình cửa ngõ hàng không quốc gia, hướng tới trung tâm trung chuyển khu vực trong kỷ nguyên mới", do Học viện Hàng không Việt Nam phối hợp cùng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý - Đại học Kinh tế TP HCM, tổ chức ngày 11-9.

TIN LIÊN QUAN

TS Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không, cho biết dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ hình thành một hệ thống cảng hàng không kép - cửa ngõ hàng không quốc gia và hạt nhân trung chuyển khu vực. Từ đó góp phần hiện thực hóa tầm nhìn nâng cao vị thế Việt Nam, xây dựng điểm đến hấp dẫn về đầu tư, thương mại, du lịch, logistics và các dịch vụ hàng không chất lượng cao.

Tuy nhiên, xây dựng được một cảng hàng không quy mô như Long Thành đã khó, đưa vào khai thác hiệu quả, bền vững còn khó hơn.

Vì thế, TS Nguyễn Thị Hải Hằng góp ý cần phân vai - phối hợp hệ thống sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất để xác định chức năng, thị phần và cấu hình mạng đường bay hợp lý để tối ưu hóa nguồn lực, tránh chồng chéo, nâng hiệu quả tổng thể vùng đô thị - vùng kinh tế.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện kết nối đường bộ, đường sắt, metro và dịch vụ trung chuyển để sân bay Long Thành trở thành trung tâm giao thông vùng - quốc gia, rút ngắn thời gian tiếp cận, tăng năng suất chuỗi logistics.

Cân nhắc kỹ khi chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành- Ảnh 2.

Theo các chuyên gia, xây dựng được một cảng hàng không quy mô như Long Thành đã khó, đưa vào khai thác hiệu quả, bền vững còn khó hơn...

Hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng. Theo các chuyên gia, những quyết định về phương án khai thác cặp sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất sẽ tác động trực tiếp đến người dân và các bên liên quan.

Nghiên cứu kỹ nhu cầu của hành khách

TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc tổ chức khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành thế nào nên dựa trên nhu cầu của hành khách và theo từng bước, từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn quan trọng hơn sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành vẫn khai thác một số tuyến quốc tế và giai đoạn đầu có thể tập trung nhiều hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, chuyển toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa, hay sửa chữa bảo dưỡng máy bay của sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành.

"Để khai thác hiệu quả giữa 2 sân bay cần nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy nhu cầu của người dân, hành khách trong và ngoài nước làm thước đo. Bao nhiêu hành khách chấp nhận chuyển tuyến khi ga quốc tế cách ga quốc nội từ trên 40 km? Nếu hành khách không chấp nhận chuyển tuyến, giải pháp nào để hiệu quả cho cả sân bay và các hãng hàng không…" – KTS Ngô Viết Nam Sơn đặt vấn đề.

Cân nhắc kỹ khi chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành- Ảnh 3.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng khẳng định tới nay chưa có phương án khai thác nào giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành được quyết định, vẫn đang ghi nhận, lấy ý kiến...

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết việc đầu tư sân bay Long Thành và tổ chức khai thác là chưa có tiền lệ, là vấn đề lớn, quan trọng và tác động tới kinh tế xã hội, nhất là bài toán phải làm sao tiếp tục phát huy vai trò của sân bay Tân Sơn Nhất.

"Đến hôm nay, chưa có một phương án khai thác nào được quyết định, lựa chọn. Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp, xem xét tới những một số phương án khác. Sẽ có phương án tối ưu nhất, hiệu quả cao nhất trên nguyên tắc không làm đứt gãy vận tải hàng không" – ông Uông Việt Dũng thông tin.

Trước đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo và xin ý kiến về phương án phân chia khai thác giữa sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, trong bối cảnh Long Thành dự kiến đưa vào vận hành năm 2026.

Theo ACV, liên danh Incheon Airport (IAC) – đơn vị tư vấn quản lý, khai thác sân bay Long Thành - đề xuất hai phương án khai thác.

Phương án 1: Chuyển toàn bộ chuyến quốc tế sang sân bay Long Thành, còn sân bay Tân Sơn Nhất khai thác nội địa; sân bay Long Thành cũng sẽ tiếp nhận một phần nhỏ sản lượng nội địa để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.

Phương án 2: Giữ lại một phần chuyến quốc tế cự ly ngắn (<1.000 km) ở sân bay Tân Sơn Nhất.


Tin liên quan

3 giải pháp cấp đá còn thiếu cho dự án sân bay Long Thành

3 giải pháp cấp đá còn thiếu cho dự án sân bay Long Thành

(NLĐO)-Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đưa ra 3 giải pháp bảo đảm nguồn cung cấp đá cho dự án sân bay Long Thành hiện còn thiếu khoảng 760.000 m³

“Chốt” thời gian trình dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về sân bay Long Thành

(NLĐO)-Trong tháng 9, hồ sơ dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Sân bay Long Thành cần tổ hợp giao thông hiện đại

Điều kiện tiên quyết để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành chính là xây dựng hệ thống giao thông kết nối nhanh với TP HCM

sân bay Long Thành sân bay Tân Sơn Nhất Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển chuyến bay quốc tế từ tân sơn nhất về long thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo