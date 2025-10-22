HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Cần sự vào cuộc mạnh mẽ

PGS-TS BÙI THỊ AN (nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội)

Việt Nam đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng tăng nhanh.

Trong tình hình đó, việc "biến rác thải thành năng lượng sạch" - như tiêu đề hội thảo do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 21-10 - được coi là hướng đi tất yếu, góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và bền vững, thể hiện trách nhiệm với xã hội và cam kết quốc gia về phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng ta cần vượt qua nhiều rào cản về công nghệ, cơ chế và nhận thức xã hội.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày cả nước phát sinh khoảng 65.000 - 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó khu vực đô thị chiếm gần 60%. Lượng rác này phần lớn vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp - chiếm hơn 70%, trong khi tỉ lệ tái chế và đốt phát điện còn rất thấp. Điều này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn tạo ra khí nhà kính, ô nhiễm nước ngầm và đất đai.

Trên thực tế, rác thải sinh hoạt chứa tới 50% - 60% chất hữu cơ, hoàn toàn có thể tận dụng để sản xuất điện hoặc khí sinh học (biogas). Một tấn rác nếu được đốt đúng công nghệ có thể tạo ra 500 - 600 KWh điện.

Những năm gần đây, Việt Nam đã có bước khởi đầu trong lĩnh vực này. Các nhà máy đốt rác phát điện ở Nam Sơn (Hà Nội), Cần Thơ, TP HCM… bước đầu vận hành, góp phần giảm tải cho các bãi rác và cung cấp điện cho lưới quốc gia. Tuy nhiên, tổng công suất các nhà máy đốt rác vẫn rất khiêm tốn, giải quyết chưa đến 2% lượng rác thải sinh hoạt toàn quốc.

Phải xem việc xử lý rác thải thành năng lượng là một mắt xích quan trọng trong chiến lược năng lượng quốc gia. Khi được tích hợp vào quy hoạch điện, quy hoạch môi trường và phát triển kinh tế xanh, lĩnh vực này sẽ tạo động lực mới cho chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.

Tuy nhiên để phát triển được loại hình này cần làm rõ nguyên nhân khiến mô hình này chưa phát triển tương xứng với tiềm năng để có giải pháp phù hợp. Bất cập hiện nay là giá điện từ rác chưa hấp dẫn, chỉ ở mức 10,05 US cent/KWh, thấp hơn chi phí thực tế mà nhà đầu tư bỏ ra.

Một khó khăn khác là nguồn vốn đầu tư lớn. Một nhà máy đốt rác phát điện công suất 1.000 tấn/ngày cần vốn từ 100 - 150 triệu USD và thời gian thu hồi vốn kéo dài 10 - 15 năm. Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước khó tham gia.

Ngoài ra, nhận thức của cộng đồng về phân loại và giảm thiểu rác vẫn còn hạn chế. Nhiều nơi rác chưa được tách riêng giữa hữu cơ và vô cơ, khiến công nghệ xử lý hiện đại không phát huy hiệu quả. Một số địa phương còn coi xử lý rác là nhiệm vụ phụ trợ, chưa đặt trong tổng thể chiến lược phát triển năng lượng và kinh tế tuần hoàn.

Biến rác thải thành năng lượng không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là chiến lược phát triển bền vững - nơi "rác" trở thành "tài nguyên", góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, vì một Việt Nam xanh, sạch và thịnh vượng. Muốn làm được điều đó, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và mỗi người dân - để rác không còn là gánh nặng, mà trở thành nguồn năng lượng của tương lai. 

Tin liên quan

Làm chủ công nghệ khí hóa rác thải

Làm chủ công nghệ khí hóa rác thải

Không chỉ làm chủ công nghệ xử lý rác thải đạt chuẩn châu Âu và Nhật Bản, Do Green còn từng bước thương mại hóa công nghệ này

RÁC THẢI - TÀI NGUYÊN CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (*): Hướng đi bắt buộc

Từ chủ trương đến hành động, TP HCM cùng nhiều địa phương đang từng bước biến việc xử lý rác thành sản phẩm quan trọng cho tương lai

"Biến rác thải thành năng lượng sạch - Giải pháp cho phát triển bền vững": Nhiều hiến kế hay

Phạm Thọai bất ngờ rao bán xưởng livestream, tuyên bố thất bại; Giá vàng miếng SJC tăng hơn 3 triệu đồng; Mỹ và Úc đầu tư chung 8,5 tỉ USD...

rác thải ô nhiễm môi trường xử lý rác năng lượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo