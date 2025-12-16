Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri khu vực Bình Dương cũ

Sáng 16-12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 12 TPHCM đã tiếp xúc cử tri phường Dĩ An và phường Đông Hòa (khu vực Bình Dương cũ), sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 12, gồm: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lê Văn Khảm; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Nguyễn Hoàng Bảo Trân.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 12 TPHCM tiếp xúc cử tri phường Dĩ An và phường Đông Hòa

Trước khi cử tri phát biểu ý kiến, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân đã thông tin kết quả của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Theo đó, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân đã thông tin kết quả của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV đến cử tri

Đồng thời tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".

Thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 16-12:

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng dự buổi tiếp xúc cử tri

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri