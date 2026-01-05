Làng hoa Tết gượng dậy sau bão lũ

Những ngày đầu tháng 1-2026, nhiều nhà vườn tại làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi - "thủ phủ" hoa cúc miền Trung - gác lại nỗi lo, cố gắng chuẩn bị cho vụ hoa Tết sắp tới. Mưa bão liên tục khiến cây sinh trưởng chậm, sâu bệnh phát sinh, nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng hoa Tết.

Mong mưa ngớt, nắng lên

Gia đình bà Trần Thị Luyến (thôn Hải Môn, xã Vệ Giang) trồng gần 1.400 chậu cúc các loại. Mưa lớn ngay từ đầu vụ đã khiến nhiều chậu hoa chết rũ, số còn lại phát triển còi cọc.

Bà Luyến kỳ vọng: "Gần đây thời tiết khá hơn nhưng cây vẫn yếu. Vụ này rất khó có hoa đẹp, còn giá cả thì chúng tôi chưa dám tính. Hoa xấu là bị thương lái ép giá, bán rẻ thì coi như lỗ vốn".

Để gượng dây sau những đợt bão lũ, các nhà vườn đang phải chong đèn xuyên đêm, phun thuốc phòng nấm bệnh, tỉa lá liên tục nhằm giữ ấm và kích thích sinh trưởng cho cây. "Nếu mưa còn kéo dài thì nguy cơ mất trắng vụ Tết là rất lớn" - bà Luyến lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Nhất (thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) cho biết gần 800 chậu cúc của gia đình đang đối mặt nấm bệnh do mưa dầm kéo dài. Gần 5 tháng chăm sóc liên tục kể từ khi xuống giống vào tháng 7 âm lịch, nhưng chỉ cần thời tiết tiếp tục bất lợi, mọi công sức có thể đổ sông đổ biển.

"Dù có kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa nhưng gặp thời tiết kiểu này, chúng tôi rất khó xoay xở. Giờ chỉ mong trời sớm nắng để hoa kịp phát triển, nở đúng dịp Tết" - ông Nhất bày tỏ.

Dù mưa lớn liên tục, người dân trồng hoa ở “thủ phủ hoa cúc” miền Trung vẫn nỗ lực chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: TỬ TRỰC

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, toàn xã có khoảng 1.200 hộ trồng hoa với hơn 30 ha hoa cúc phục vụ Tết. Hai đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã làm nhiều diện tích hoa hư hỏng, năng suất dự báo giảm so với Tết năm trước.

Về đầu ra, ngoài các thương lái truyền thống, nhà vườn còn liên kết với các hợp tác xã nhằm ổn định thị trường. Tuy vậy, việc tiêu thụ vẫn gặp khó khăn do phần lớn người dân sản xuất theo kinh nghiệm, thiếu định hướng thị trường.

"Hoa cúc Nghĩa Hiệp đã đạt được chứng nhận OCOP (Chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm"). Địa phương mong muốn có thêm sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn để quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị cho làng hoa" - bà Hà thổ lộ.

Tất bật chăm chút

Trong khi đó, ở Hà Nội, người trồng đào, quất đang tất bật tuốt lá, chăm sóc từng gốc cây. Họ căn chỉnh thời điểm sinh trưởng để đào kịp khoe sắc hồng thắm, quất sai trĩu những chùm quả vàng óng đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại vườn đào Nhật Tân, không khí làm việc nhộn nhịp diễn ra từ sáng sớm đến chiều muộn. Anh Nguyễn Văn Nam, chủ một vườn đào ở Nhật Tân, cho biết gia đình bị thiệt hại khoảng 200 gốc do ngập úng sau đợt mưa lũ tháng 10-2025. Số diện tích này đã được thay thế bằng hoa ngắn ngày.

Hiện nay, gia đình anh Nam còn khoảng 500 gốc đào phục vụ thị trường Tết. Trong đó, một số gốc đào đẹp đã được khách đặt trước. "Để đào ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán, hằng ngày tôi và gia đình phải dậy từ sớm, chăm sóc cây theo đúng quy trình kỹ thuật" - anh tiết lộ.

Nhiều cây đào đẹp tại Nhật Tân đã sớm được khách hàng đến lựa chọn với giá lên tới vài chục triệu đồng. Sau khi tuốt lá và chăm sóc, mỗi cây sẽ được gắn tên khách đặt mua để giao vào khoảng đầu tháng chạp âm lịch.

Trong khi đó, người dân làng quất cảnh Tứ Liên cũng đang tất bật chăm sóc từng chậu sai trĩu quả. Những ngày này, nhà vườn đã đón khách đến tham quan, lựa chọn, đặt mua quất cho dịp Tết sắp tới.

Theo người dân trồng đào, quất tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội, giá hoa Tết năm nay dự kiến không tăng so với năm trước. Hơn nữa, giá đào còn phụ thuộc vào nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng cũng như dáng cây, thời điểm hoa nở rộ đúng Tết. Vì vậy, các nhà vườn đang tập trung mọi tâm sức vào việc chăm sóc tỉ mỉ cho từng gốc đào trong giai đoạn này với hy vọng bán được giá cao.

Nhiều vùng hoa ở Đà Lạt lỡ hẹn vụ Tết Mọi năm, khi giáp Tết Nguyên đán, người trồng hoa lay-ơn ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng tất bật chăm sóc vườn cây để kịp xuất bán. Thế nhưng năm nay, những khu vườn lớn dọc Quốc lộ 20 không còn màu xanh mát của hoa lay-ơn, vì tất cả đã bị cuốn trôi trong các đợt mưa lũ diễn ra vào những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12-2025. Ông Trần Văn Tâm có 5 sào đất thường trồng lay-ơn để bán dịp Tết. Ông cho biết diện tích trồng cho vụ Tết liên tục bị mưa lũ khiến đa số cây đã chết, số còn lại còi cọc, khó thể ra hoa kịp vụ Tết. Xã D'ran, xã Quảng Lập là vùng chuyên canh rau màu lớn nhất của Lâm Đồng. Mọi năm ở đây cũng trồng hoa Tết, chủ yếu là hoa cúc. Năm nay, mưa lũ liên tiếp đã khiến nhiều hộ dân lỡ vụ hoa, phải chuyển sang các loại rau màu ngắn ngày để kiếm thêm thu nhập. "Đất đai sau lũ bị cuốn đi nhiều nhưng giờ khó kiếm đất bù lại, chắc trồng đỡ rau màu rồi qua Tết mới tiếp tục cải tạo đất được" - một nông dân chuyên trồng hoa cúc trắng ở xã D'ran giải thích. Tr.Nguyên



