Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Thông qua 51 luật, 39 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua 51 luật, 39 nghị quyết - là một khối lượng lập pháp rất lớn.

Chiều 10-12, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội: Thông qua 51 luật, 39 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.

Cùng với công tác lập pháp, giám sát, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển của đất nước hướng đến mục tiêu năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội đã khái quát chặng đường 5 năm qua của Quốc hội khóa XV với giai đoạn họp trực tuyến khi giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19. Thời gian cuối nhiệm kỳ, trên khắp cả nước, liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân; đất nước phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới.

Trước bối cảnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt và hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động ngoại giao nghị viện.

- Ảnh 2.

Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng

Các hoạt động của Quốc hội góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát, bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu về nợ công; thặng dư thương mại liên tục ở mức cao; phát triển văn hoá, con người và xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; lần đầu tiên, tổ chức thành công 2 diễn đàn về pháp luật và giám sát.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ này, Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là trên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; tài nguyên - môi trường; khoa học - công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế…, tạo nền tảng quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội về những đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc; lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nóng của thực tiễn để phản ánh, đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn.

"Có những thời điểm nội dung nhiều, khó, chưa có tiền lệ, tài liệu gửi chậm, thời gian gấp, nhưng các vị đại biểu Quốc hội sẵn sàng chia sẻ, cảm thông. Tôi mong rằng, tinh thần đó sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, dù ở cương vị nào, các vị đại biểu luôn đồng hành cùng với sự nghiệp phát triển của đất nước"- Chủ tịch Quốc hội nói và gửi lời cảm ơn đối với niềm tin và sự ủng hộ quý báu của toàn thể nhân dân và cử tri cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau kỳ họp này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời triển khai thực hiện theo đúng thời gian, kế hoạch đã ban hành.

Đồng thời, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026 - 2030; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược.

Do đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: "Ấp mạnh, xã mạnh thì thành phố mới mạnh"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: "Ấp mạnh, xã mạnh thì thành phố mới mạnh"

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên bà con trong đồng bào dân tộc Khmer cố gắng phấn đấu vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng cường cơ chế thu hút đầu tư, xã hội hoá hạ tầng hàng không

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần có cơ chế đột phá trong thu hút đầu tư, xã hội hóa hạ tầng hàng không.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia để chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Quốc hội khóa XV Chủ tịch Quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đại biểu quốc hội thông qua luật
