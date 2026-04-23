Thời sự Chính trị

Cần Thơ bổ nhiệm, điều động 2 nhân sự lãnh đạo

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Hai cán bộ ở Cần Thơ được giao trọng trách trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính và xúc tiến thương mại, với kỳ vọng tạo đột phá trong giai đoạn mới.

Ngày 23-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Duyên giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố.

Cam kết của nữ Giám đốc mới Tại Cần Thơ trong giai đoạn phát triển 2026

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị trao quyết định

CLIP: Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên phát biểu khi nhận nhiệm vụ

Đồng thời, bà Hạnh cũng công bố quyết định điều động biệt phái ông Huỳnh Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển đất thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự tin tưởng của Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan đã giao nhiệm vụ.

Bà Duyên cam kết sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, nỗ lực tham mưu, quyết tâm phấn đấu để đạt được những thành tựu đột phá trong giai đoạn mới.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm, biệt phái cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Cam kết của nữ Giám đốc mới Tại Cần Thơ trong giai đoạn phát triển 2026

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kiều Duyên và ông Huỳnh Ngọc Toàn

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các sở, ngành chúc mừng 2 cán bộ được phân công công tác

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các sở, ngành chúc mừng 2 cán bộ được phân công công tác

Đồng thời, 2 đơn vị trên cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành; đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả, chủ động tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tin liên quan

Công an Cần Thơ đã tìm được người thân cho bé gái đi lạc

Công an Cần Thơ đã tìm được người thân cho bé gái đi lạc

(NLĐO) - Công an ở TP Cần Thơ đã xác minh được thông tin và liên hệ với người thân của bé gái đi lạc.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đón tin vui sau ca ghép thận đầu tiên

(NLĐO) - Ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thành công, đánh dấu bước tiến lớn của y tế địa phương.

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tái đắc cử

(NLĐO) – HĐND TP Cần Thơ đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

