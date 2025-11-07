HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cần Thơ: Cá sấu xuất hiện sát nhà dân, cơ quan chức năng vào cuộc

Ca Linh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng của một xã ở TP Cần Thơ đang truy tìm con cá sấu dài khoảng 1,5 m nổi trên mặt nước sát vách nhà nhưng sau đó lặn mất.

Ngày 7-11, thông tin từ UBND xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ), địa phương đang xác minh và tổ chức lực lượng truy tìm một con cá sấu được người dân phát hiện tại ấp Phụng Tường 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6-11, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo kèm hình ảnh do một người dân cung cấp về việc phát hiện một cá sấu với chiều dài khoảng 1,5 m, nặng từ 30-40 kg nổi trên mặt nước sát vách nhà. Người này đã lấy điện thoại chụp lại và thông báo cho cha, mẹ đang làm gần đó.

Cần Thơ: Người dân hoang mang phát hiện cá sấu dài 1 , 5 m trên kênh - Ảnh 1.

Hình ảnh con cá sấu nổi trên mặt nước gần vách nhà được người dân chụp lại

Hay tin, người dân xung quanh đã kéo đến xem nhưng lúc này con cá sấu đã lặn mất. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã cử lực lượng đến hiện trường.

Công an đã tiến hành kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng hình ảnh do người dân cung cấp, nhận định hình ảnh chụp là thật.

Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được con cá sấu.

Sự việc xảy ra trong đợt triều cường kỷ lục khiến nhiều khu vực tại Cần Thơ ngập sâu, gây lo ngại về an toàn cho người dân.

UBND xã Nhơn Mỹ đã chỉ đạo các ngành chuyên môn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa trường hợp bị cá sấu tấn công, đặc biệt là tại các khu vực ven kênh rạch, mương vườn đang bị nước ngập.

Vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Lời khai bất ngờ từ người nuôi

Vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Lời khai bất ngờ từ người nuôi

(NLĐO) – Cá sấu nuôi nhốt tại Tây Ninh không có nguồn gốc và cũng không đăng ký với cơ quan kiểm lâm tỉnh

Cá sấu nặng hơn 50 kg “đi lạc” vào phố ở Gia Lai

(NLĐO) - Người dân phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tá hỏa khi phát hiện một con cá sấu nặng hơn 50 kg bò trong khu dân cư.

CLIP: Nhiều người vây bắt cá sấu lớn nghi xổng chuồng

(NLĐO) – Nhiều người nghi con cá sấu khoảng 80 kg xổng chuồng từ cơ sở nuôi nhốt rồi bò ra phía biển ở Bạc Liêu

