Ngày 7-11, thông tin từ UBND xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ), địa phương đang xác minh và tổ chức lực lượng truy tìm một con cá sấu được người dân phát hiện tại ấp Phụng Tường 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6-11, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo kèm hình ảnh do một người dân cung cấp về việc phát hiện một cá sấu với chiều dài khoảng 1,5 m, nặng từ 30-40 kg nổi trên mặt nước sát vách nhà. Người này đã lấy điện thoại chụp lại và thông báo cho cha, mẹ đang làm gần đó.

Hình ảnh con cá sấu nổi trên mặt nước gần vách nhà được người dân chụp lại

Hay tin, người dân xung quanh đã kéo đến xem nhưng lúc này con cá sấu đã lặn mất. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã cử lực lượng đến hiện trường.

Công an đã tiến hành kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng hình ảnh do người dân cung cấp, nhận định hình ảnh chụp là thật.

Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được con cá sấu.

Sự việc xảy ra trong đợt triều cường kỷ lục khiến nhiều khu vực tại Cần Thơ ngập sâu, gây lo ngại về an toàn cho người dân.

UBND xã Nhơn Mỹ đã chỉ đạo các ngành chuyên môn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa trường hợp bị cá sấu tấn công, đặc biệt là tại các khu vực ven kênh rạch, mương vườn đang bị nước ngập.