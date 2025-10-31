HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Lời khai bất ngờ từ người nuôi

Hải Đường

(NLĐO) – Cá sấu nuôi nhốt tại Tây Ninh không có nguồn gốc và cũng không đăng ký với cơ quan kiểm lâm tỉnh

Sáng 31-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc cá sấu sổng chuồng cắn người ở ấp 8, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.

Vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Bất ngờ lời khai của người nuôi - Ảnh 1.

Con cá sấu đã bị giết chết sau khi cắn vào chân một thầy giáo ở Tây Ninh

Vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Bất ngờ lời khai của người nuôi - Ảnh 2.

Thầy giáo T. đi bệnh viện sau khi bị cá sấu cắn vào chân

Đội Kiểm lâm đã phối hợp với Công an xã Tầm Vu xác minh, bước đầu cho thấy vào khoảng 10 giờ ngày 27-10, ông N.T.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh; giáo viên của Trường THCS xã Thuận Mỹ) trong lúc kéo dớn ở mương nước sau nhà thì phát hiện con cá sấu dính vào dớn nên nắm đuôi kéo ra thì bị cá sấu cắn vào chân.

Người nhà ông T. dùng mọi cách để cá sấu nhả ra nhưng vẫn không được nên đã dùng dao chặt đứt mỏ cá sấu. Ngay sau đó, ông T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cá sấu này được xác định do ông N.M.T. (ngụ cùng địa phương) nuôi.

Ông M.T. cho biết cách đây khoảng 4 năm, một người trong nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội đã đăng thông tin có con cá sấu mõm dài không muốn nuôi nữa nên tặng lại cho ai đó.

Thấy vậy, ông M.T. chạy lên bến xe Chợ Lớn (TP HCM) gặp người này để nhận con cá sấu lúc đó khoảng 4 - 4,5kg rồi đem về nuôi làm cảnh.

Cách đây khoảng 15 ngày, con cá sấu này (nặng 6-7kg) bị sổng chuồng, ông M.T. đã đi tìm nhưng không gặp.

Sáng 27-10, ông M.T. đang ở nhà thì nghe ông T. bị cá sấu cắn nên chạy đến xem thì mới phát hiện đúng là con cá sấu ông nuôi.

Ông M.T. đem con cá sấu đã chết về làm thịt, đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi ông T. và xin chịu trách nhiệm về chi phí, thuốc men.

Qua kiểm tra nơi nuôi nhốt cá sấu tại nhà ông M.T., lực lượng chức năng nhận thấy ông này nuôi cá sấu không có nguồn gốc và không đăng ký với cơ quan kiểm lâm. Đồng thời, chuồng trại nuôi không đảm bảo, khi cá sấu sổng chuồng cũng không báo cho cơ quan kiểm lâm.

Hiện, cơ quan kiểm lâm đang tiếp tục phối hợp ngành chức năng điều tra, xác minh để có hướng xử lý đúng quy định vụ việc này.

