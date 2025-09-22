HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Cần Thơ khởi công 7 km đường mà người dân đặc biệt quan tâm

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Ngoài khởi công dự án nâng cấp 7 km Quốc lộ 91, TP Cần Thơ còn khởi công và khánh thành 17 công trình khác với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng.

Ngày 22-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7).

Khởi công nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn km 0 - km 7 tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ

Đây là 1 trong 18 công trình được khởi công, khánh thành trong ngày hôm nay nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ, cho biết tổng chiều dài tuyến đường hơn 7 km, mặt cắt ngang đường rộng 37 m, gồm phần xe chạy (6 làn xe) 23 m, dải phân cách giữa 4 m, vỉa hè mỗi bên 5 m.

Dự án có tổng mức đầu tư là 7.238 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2027.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ chiến lược của thành phố, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân.

Khởi công nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn km 0 - km 7 tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Khởi công nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn km 0 - km 7 tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ nhấn nút khởi công công trình

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Khởi công nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn km 0 - km 7 tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Khởi công nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn km 0 - km 7 tại Cần Thơ - Ảnh 5.

Tuyến Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) hiện tại

"Trong số 18 công trình được khởi công, khánh thành (tổng mức đầu tư khoảng 12.252 tỉ đồng) có nhiều công trình về trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, nhà ở xã hội,… sẽ tạo diện mạo mới cho đô thị Cần Thơ hôm nay và mai sau" – ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

Tin liên quan

Thực hư thông tin "một hộ nghèo bị lấy lại tiền bán bò" ở Cần Thơ

Thực hư thông tin "một hộ nghèo bị lấy lại tiền bán bò" ở Cần Thơ

(NLĐO) – Qua xác minh trên địa bàn khu vực Tân Bình 2, Long Bình 2 không có ai tên Nguyễn Văn Mừng.

12 tập thể, 45 cá nhân ở Cần Thơ được tôn vinh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 12 tập thể, 45 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Cần Thơ: Kết quả kiểm tra 35 cơ sở C.P. Việt Nam và siêu thị Bách Hóa Xanh

(NLĐO) - Ngành chức năng tại TP Cần Thơ đã kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ, cửa hàng của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam và siêu thị Bách Hoá Xanh.

