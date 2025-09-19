Ngày 19-9, thông tin từ Văn phòng UBND TP Cần Thơ cho biết UBND phường Long Phú 1 đã trả lời ý kiến của người nhận tên là Nguyễn Văn Mừng (ngụ khu vực Tân Bình 2) khi gửi phản ánh qua tổng đài dịch vụ công 1022.

Người đàn ông phản ánh rằng gia đình ông thuộc hộ nghèo và được nhà nước hỗ trợ một con bò vào năm 2024. Sau đó, bò nuôi được vài tháng thì bị bệnh, chích thuốc không hết. Ông đã báo cho trưởng ấp biết để kêu cán bộ thú y xuống xem xét nhưng không ai đến.

Nội dung phản ánh của ông Mừng trên tổng đài dịch vụ công 1022

Do thấy bò không hết bệnh nên ông kêu bán. Khi bán xong thì xã và ấp cử người xuống lấy tiền bán bò lại. Trong khi những hộ khác cũng bán bò mà không bị lấy lại tiền như trường hợp của ông Mừng.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND phường Long Phú 1 đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp các cán bộ phụ trách để kiểm tra. Qua xác minh trên địa bàn khu vực Tân Bình 2, Long Bình 2 không có ai tên Nguyễn Văn Mừng.

Tuy nhiên, trước phản ánh trên, UBND phường Long Phú 1 đã chỉ đạo làm rõ. Theo đó, vào năm 2024, UBND xã Long Phú (cũ) thực hiện dự án từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được cấp trên phân bổ.

Dự án hỗ trợ bò giống cho các hộ nông dân trong diện hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo trong 36 tháng để chăn nuôi, đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Đây là dự án hỗ trợ không hoàn lại vốn, khi thu hoạch tiếp tục sử dụng nguồn vốn tái sản xuất nhằm giúp cho các hộ trong diện thụ hưởng thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc, chăn nuôi bò chưa được như mong muốn dẫn đến bò bị bệnh thì người dân bán trước thời gian quy định xuất chuồng. UBND xã Long Phú (cũ) cử cán bộ đến hộ gia đình ghi nhận biên bản, còn tiền thì hộ gia đình nhận tiếp tục tái sản xuất, địa phương không nhận lại số tiền như đã nêu trong phản ánh.