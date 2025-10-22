Cần Thơ: Hàng trăm tài xế "dính" nồng độ cồn, chủ yếu từ 18-24 giờ

Ngày 22-10, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết sau 4 ngày ra quân triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông (CSGT) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong 4 ngày, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức 174 tổ với gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra lưu động, kết hợp chốt kiểm tra cố định trên các tuyến giao thông, đặc biệt là các khu nội thành, nội thị, khu công nghiệp.

Qua kiểm tra, CSGT đã phát hiện, lập biên bản hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (với số tiền xử phạt trên 1,5 tỉ đồng), tạm giữ 309 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 76 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 231 trường hợp. Các trường hợp vi phạm chủ yếu tập trung trong thời gian từ 18 đến 24 giờ.

Theo Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ, một trong những điểm mới của đợt ra quân lần này là việc tổ chức tuần tra, kiểm soát không giới hạn về không gian, thời gian; huy động toàn bộ lực lượng, đặc biệt là công an xã, phường phối hợp CSGT thực hiện kiểm tra trên tất cả các tuyến đường.

Song song với công tác kiểm tra, Công an TP Cần Thơ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền liên quan lĩnh vực trật tự an toàn giao thông nhằm giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.