Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ngày 26-10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (SN 2004, trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trần Trung Hiểu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25-10, tại đường Hùng Vương thuộc địa phận thôn Trung Hưng, xã Vũ Thư, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Khi gặp tổ tuần tra làm nhiệm vụ, Trần Trung Hiểu điều khiển xe máy BKS 17B6-706.33 không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và đã tăng ga tông thẳng xe máy vào đại úy Vũ Trường Giang, cán bộ tổ công tác, rồi bỏ chạy.

Hậu quả, khiến đại úy Vũ Trường Giang bị gãy xương gót chân trái, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng, triển khai các biện pháp, khẩn trương truy bắt đối tượng. Sau 3 giờ áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được Trần Trung Hiểu.