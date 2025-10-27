HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nam thanh niên tông xe máy vào đại úy công an trong tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn

Tr.Đức

(NLĐO) - Không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an, Hiểu tăng ga tông thẳng xe máy vào đại úy Vũ Trường Giang, cán bộ tổ công tác, rồi bỏ chạy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ngày 26-10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (SN 2004, trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trần Trung Hiểu bị bắt vì chống người thi hành công vụ và đâm gẫy chân đại úy công an - Ảnh 1.

Trần Trung Hiểu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25-10, tại đường Hùng Vương thuộc địa phận thôn Trung Hưng, xã Vũ Thư, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. 

Khi gặp tổ tuần tra làm nhiệm vụ, Trần Trung Hiểu điều khiển xe máy BKS 17B6-706.33 không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và đã tăng ga tông thẳng xe máy vào đại úy Vũ Trường Giang, cán bộ tổ công tác, rồi bỏ chạy.

Hậu quả, khiến đại úy Vũ Trường Giang bị gãy xương gót chân trái, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng, triển khai các biện pháp, khẩn trương truy bắt đối tượng. Sau 3 giờ áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được Trần Trung Hiểu.

Cướp dao, chém đại uý công an bị thương

Cướp dao, chém đại uý công an bị thương

(NLĐO)- Đang gây rối, thấy lực lượng chức năng xuất hiện, Đậu Đức Hoàng cướp được một con dao chống trả quyết liệt khiến một đại úy công an bị chém vào người.

Đại uý công an đứng nhìn tài xế vật lộn với tên cướp taxi tường trình gì?

(NLĐO)- Đang trên đường đi làm nhiệm vụ về căn cước công dân phát hiện ra vụ nghi phạm cướp taxi, đại úy Nguyễn Thanh Lâm, Công an xã Cự Khê đã không tham gia bắt giữ mà gọi điện cho lực lượng công an xã tới hiện trường xử lý.

Tìm 1 người dân để khen thưởng trong vụ đại uý công an đứng nhìn tài xế taxi bắt cướp

(NLĐO)- Công an thành phố Hà Nội đang tìm 1 công dân đã tích cực tham gia giúp đỡ tài xế xe taxi, khống chế, bắt giữ đối tượng giết người mới xảy ra trên địa bàn.

