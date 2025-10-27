HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cần Thơ: Một doanh nghiệp sản xuất bia nộp thuế gần 700 tỉ đồng

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị thuê tư vấn hàng đầu giúp thành phố quy hoạch lại Khu Kinh tế Trần Đề.

Ngày 27-10, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Đảng ủy UBND thành phố về các khu, cụm công nghiệp và các dự án năng lượng trên địa bàn.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất bia, nước giải khát nộp ngân sách lớn

Ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, cho biết Ban được giao quản lý 13 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp tập trung, 1 Trung tâm Điện Lực Sông Hậu và 1 Trung tâm Điều hành Khu Công nghiệp Sông Hậu.

Cần Thơ thu hút đầu tư với doanh nghiệp sản xuất bia nộp thuế hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, cho biết tổng số thuế các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã nộp hơn 3.079 tỉ đồng

Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung đã thu hút được 314 doanh nghiệp thực hiện 381 dự án (trong đó có 334 dự án đầu tư trong nước, 46 dự án FDI và 1 dự án ODA), tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,2 tỉ USD, vốn thực hiện hơn 4.755 triệu USD.

Trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh) là 71.148 tỉ đồng.

Lũy kế đến 9 tháng, tổng số thuế các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã nộp là 3.079,78 tỉ đồng. Đa số các doanh nghiệp có giá trị nộp thuế cao thuộc nhóm ngành sản xuất đồ uống, bia, nước giải khát.

Trong đó, một số doanh nghiệp tiêu biểu đã đóng góp ngân sách nhà nước cao như: Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn Sóc Trăng (688 tỉ đồng), Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (ước tính khoảng 456 tỉ đồng), Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (438 tỉ đồng), Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam tại TP Cần Thơ (256 tỉ đồng), Công ty Cổ phần Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô (194 tỉ đồng), Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (115 tỉ đồng)…

Thu hút nhà đầu tư chất lượng

Tại cuộc họp, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu cần rà soát lại các khu công nghiệp, khu kinh tế gắn liền với quy hoạch giao thông, xây dựng, đô thị, để tạo ra sức hút với nhà đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người dân.

Cần Thơ thu hút đầu tư với doanh nghiệp sản xuất bia nộp thuế hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chỉ đạo tại cuộc họp

"Trước đây, tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã làm quy hoạch Khu Kinh tế Trần Đề rồi nhưng với định hướng mới khi các trục giao thông kết nối được Chính phủ triển khai nên quy hoạch chi tiết khu này cũng phải nghiên cứu lại. Cần có nhà tư vấn hàng đầu giúp thành phố nghiên cứu quy hoạch Khu Kinh tế Trần Đề. Nếu làm tốt ngay từ đầu sẽ tạo sức hút cho nhà đầu tư và trở thành động lực cho Cần Thơ trong tương lai" – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Giá thuê đất tại TP Cần Thơ (cũ) cao gấp nhiều lần so với tỉnh Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng, ông Lê Quang Tùng đề nghị tính toán lại giá thuê đất, làm sao giữ mức giá hấp dẫn nhà đầu tư; tuy nhiên không thể hạ giá thấp hơn và không để xảy ra câu chuyện cạnh tranh không bình đẳng. Đồng thời, phải thu hút nhà đầu tư chất lượng hơn, cấp cao hơn.

