Cần Thơ: Người phụ nữ lắp đặt thiết bị kích sóng điện thoại, gây nhiễu toàn khu vực

Ngày 17-1, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV mời bà N.T.T (ngụ phường Cái Khế) đến làm việc vì tự ý lắp đặt thiết bị kích sóng điện thoại.

Trước đó, ngày 13-1, cơ quan chức năng phát hiện hộ bà T. lắp đặt tại nhà riêng một bộ thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện (kích sóng điện thoại) không có giấy phép sử dụng tần số. Ngoài ra, bà T. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thiết bị không được gắn tem hợp quy.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện thiết bị kích sóng điện thoại lắp đặt, sử dụng trái phép. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Bà T. cho biết do mạng di động tại khu vực nhà bà không ổn định, thường xuyên gặp tình trạng mất tín hiệu (sóng yếu) nên bà đã tìm mua bộ thiết bị kích sóng điện thoại thông qua một tài khoản trên TikTok với giá 1,8 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 1-2026, bà T. lắp đặt thiết bị tại nhà riêng nhằm cải thiện chất lượng sóng điện thoại. Tuy nhiên, việc lắp đặt, sử dụng thiết bị của bà T. đã gây nhiễu các mạng di động khác; tác động, ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ di động của các thuê bao trong khu vực.

Theo Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV, việc bà T. tự ý lắp đặt và sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại như trên là không đúng quy định của pháp luật. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 58 Nghị định15/2020 (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. và thu giữ thiết bị.