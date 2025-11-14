Chiều 14-11, ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ - cho biết công ty sẽ tiếp tục phát hành 4 triệu vé số cào đợt 3 vào ngày 4-12 tới, ngày mở thưởng là 26-11. Vé số cào đợt 3 sẽ có 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng.

Vé số cào đợt 3 của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ có 4 giải đặc biệt

Trước đó, ngày 2-9, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã khai trương sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay. Số lượng phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay đợt 1 là 4 triệu vé, mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời gian lưu hành từ ngày 2-9 đến 1-12.

Cơ cấu giải thưởng cho 1 triệu vé với 1 giải đặc biệt (6 số) là 1 tỉ đồng, 10 giải nhất (5 số) 80 triệu đồng, 10 giải nhì (5 số) 15 triệu đồng… và 100.000 giải chín (1 số) 10.000 đồng.

Tổng giá trị giải thưởng 22 tỉ đồng, tương ứng với tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành.

Đối với đợt 2, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành 4 triệu vé, mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời hạn lưu hành 90 ngày. Ngày quay số mở thưởng 1-10, ngày phát hành 8-10. Tổng cộng có 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng.

Ngày 17-10, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo công ty cho biết trong 9 tháng đầu năm, công ty đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm trong đó có sản phẩm xổ số cào biết kết quả ngay, tăng cường công tác quản lý và mở rộng mạng lưới phân phối vé số trên địa bàn cũng như các tỉnh trong khu vực.

Dịp này, ông Trần Minh Tâm được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.