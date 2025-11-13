Xổ số miền Nam: Tìm ra chủ nhân trúng đặc biệt vé số Đồng Nai và Cần Thơ

Chiều 13-11, thông tin từ đại lý vé số Ánh Đào ở Vũng Tàu (TP HCM) cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 119349) 5 tờ vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 12-11. Đây cũng là đại lý đã đổi thưởng cho khách trúng giải an ủi vé số Đồng Nai.

Giải đặc biệt vé số Đồng Nai đã lộ diện chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Ánh Đào

Trong khi đó, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 12-11, giải đặc biệt (dãy số 703947) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn là đại lý vé số Hổ ở Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Ngày 12-11, đại lý vé số Hổ ở Bạc Liêu cũng đã đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt (dãy số 330256) 3 tờ vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 11-11.

Cùng ngày mở thưởng với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải an ủi và giải đặc biệt (dãy số 610231) vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 12-11, đã được đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho chủ nhân may mắn.

Giải đặc biệt vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng đã được đại lý đổi thưởng cho khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên, Hổ

Trước đó một ngày, đại lý vé số Ba Xuyên cũng đã đổi thưởng cho khác hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 238329) vé số Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 11-11.